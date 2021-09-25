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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гронинген
Аякс - Гронинген: обзор матча 25 сентября 2021
Аякс
25.09.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
3 : 0
Завершен
Гронинген
40'
Э. Альварес
57'
Антони
81'
Н. Мазрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Гронинген
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
83'
83'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
М. Шверко
ГОЛ! 3:0!
Н. Мазрауи
Пас отдал
Л. Мартинес
81'
Замена
Д. Классен
️️️️
Р. Гравенберх
76'
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Бергейс
76'
Замена
М. Дарами
️️️️
С. Аллер
65'
65'
Замена
Б. Мейер
️️️️
Я. Калли
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
64'
58'
Замена
П. Йостен
️️️️
П. Абрахам
58'
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
58'
Замена
M. De Leeuw
️️️️
С. Нгонг
ГОЛ! 2:0!
Антони
57'
ГОЛ! 1:0!
Э. Альварес
Пас отдал
С. Бергейс
40'
36'
Желтая карточка
Т. Суслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Пасвер
17
Блинд
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
2-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
33
Шверко
16
Нгонг
2
Калли
4
Даммерс
27
Эль-Ханкури
27
Данкерлуи
10
Суслов
8
Гравенберх
18
Классен
18
Классен
8
Гравенберх
22
Аллер
9
Дарами
9
Дарами
22
Аллер
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
23
Бергейс
20
Кудус
20
Кудус
23
Бергейс
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
2
Калли
5
Мейер
5
Мейер
2
Калли
33
Шверко
10
Ирандаст
10
Ирандаст
33
Шверко
7
Абрахам
17
Йостен
17
Йостен
7
Абрахам
22
Ларсен
11
11
22
Ларсен
16
Нгонг
19
19
16
Нгонг
Остались в запасе
Аякс
Гронинген
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Аякс - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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