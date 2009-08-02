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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Аякс
Гронинген - Аякс: обзор матча 02 августа 2009
Гронинген
02.08.2009, воскресенье, 16:30
Чемпионат Голландии, 1 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
41'
М. Сулеймани
72'
Д. Роммедаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Аякс
Замена
️️️️
И. Айссати
Замена
Б. ван Лу
️️️️
Лусиано
ГОЛ! 0:2!
Д. Роммедаль
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Холла
Желтая карточка
К. ван де Лаак
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
Э. Эно
ГОЛ! 0:1!
М. Сулеймани
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
26
Лусиано
ВР
3
Фредрик Стенман
ЦЗ
21
Данни Холла
ЦП
15
Олувафеми Аджилоре
ЦП
19
Никлас Педерсен
АП
13
Коэн ван де Лаак
ПП
Главный тренер
Рон Янс
Аякс
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
11
Деннис Роммедаль
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Гронинген
1
Брайн ван Лу
ВР
6
Шкодран Метаж
ЦП
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
20
Бруно Силва
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
1-3-1
26
Лусиано
3
Стенман
21
Холла
15
Аджилоре
13
ван де Лаак
19
Педерсен
3-4-1
9
ван дер Вил
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
11
Роммедаль
18
Эмануэльсон
21
Эно
10
Сулеймани
9
Суарес
26
Лусиано
1
ван Лу
1
ван Лу
26
Лусиано
14
Айссати
14
Айссати
Остались в запасе
Гронинген
Аякс
6
Шкодран Метаж
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
1
Кеннет Вермеер
ВР
20
Бруно Силва
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
6
Шкодран Метаж
ЦП
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
20
Бруно Силва
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Гронинген - Аякс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
Новости команд
Все
Гронинген
Аякс
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