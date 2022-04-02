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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Аякс
Гронинген - Аякс: обзор матча 02 апреля 2022
Гронинген
02.04.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 3
Завершен
Аякс
20'
Й. Ларсен
45+1'
Д. Классен
45+7'
Д. Тадич (П)
90+1'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Аякс
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Бергейс
Пас отдал
Б. Бробби
Замена
Д. ван Кам
️️️️
П. Абрахам
86'
Замена
С. Нгонг
️️️️
М. Эль-Ханкури
79'
Замена
Э. Матута
️️️️
M. De Leeuw
78'
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
78'
75'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Д. Классен
72'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
71'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
61'
Замена
Э. Альварес
️️️️
М. Кудус
Замена
М. Богард
️️️️
Д. Данкерлуи
46'
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Тадич
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
ГОЛ! 1:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
П. Абрахам
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
90
Данило
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-1-5
41
Левенбург
23
те Верик
5
Мейер
21
Касанвирьо
5
ван Хинтум
27
Эль-Ханкури
19
27
Данкерлуи
6
Дуарте
7
Абрахам
22
Ларсен
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
12
Тимбер
4
Схюрс
17
Блинд
8
Гравенберх
23
Бергейс
18
Классен
20
Кудус
10
Тадич
22
Аллер
27
Данкерлуи
6
Богард
6
Богард
27
Данкерлуи
27
Эль-Ханкури
16
Нгонг
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
8
ван Кам
8
ван Кам
7
Абрахам
19
40
Матута
40
Матута
19
22
Ларсен
11
11
22
Ларсен
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
20
Кудус
4
Альварес
4
Альварес
20
Кудус
18
Классен
24
Тэйлор
24
Тэйлор
18
Классен
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
Остались в запасе
Гронинген
Аякс
24
Dirk Baron
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Гронинген - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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