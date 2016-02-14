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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Аякс
Гронинген - Аякс: обзор матча 14 февраля 2016
Гронинген
14.02.2016, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
90'
Д. Хусен
59'
А. Эль-Гази
68'
Л. Шоне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Аякс
ГОЛ! 1:2!
Д. Хусен
90'
83'
Замена
В. Фишер
️️️️
Л. Шоне
77'
Замена
Р. ван Рейн
️️️️
А. Эль-Гази
Замена
Д. Хусен
️️️️
Д. Пэйн
76'
71'
Вторая желтая
М. ван дер Хоорн
70'
Замена
А. Милик
️️️️
А. Юнес
Желтая карточка
Х. Хатебур
68'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Шоне
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Желтая карточка
А. Русняк
53'
Желтая карточка
Д. Пэйн
40'
30'
Желтая карточка
Д. Классен
28'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-2-2
22
Падт
33
Хатебур
37
Пэйн
21
Линдгрен
17
Дрост
11
Тибблинг
30
Линссен
8
де Лиув
4-3-3
24
Силлессен
34
Велтман
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
35
Дийкс
20
Шоне
8
Гудель
23
Базур
21
Эль-Гази
8
Юнес
18
Классен
37
Пэйн
9
Хусен
9
Хусен
37
Пэйн
21
Эль-Гази
16
ван Рейн
16
ван Рейн
21
Эль-Гази
8
Юнес
30
Милик
30
Милик
8
Юнес
20
Шоне
7
Фишер
7
Фишер
20
Шоне
Остались в запасе
Гронинген
Аякс
26
Петер ван дер Влаг
ВР
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Гронинген - Аякс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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