Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гронинген
Аякс - Гронинген: обзор матча 04 декабря 2016
Аякс
04.12.2016, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
2 : 0
Завершен
Гронинген
9'
Д. Санчес
72'
Х. Зиеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Гронинген
Замена
А. Нури
️️️️
А. Юнес
90'
82'
Замена
Д. Хусен
️️️️
А. Русняк
82'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Р. Йенссен
80'
Желтая карточка
Э. Реийнен
Замена
М. Дийкс
️️️️
Д. Синкгравен
73'
72'
Желтая карточка
А. Русняк
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Зиеш
72'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
В. Черны
60'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
52'
30'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
34
Абдельхак Нури
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-3-1-2
24
Онана
24
Синкгравен
34
Велтман
6
Санчес
24
Виргевер
20
Шоне
22
Зиеш
6
ван де Бек
8
Юнес
9
Дольберг
18
Черны
2-5
22
Падт
33
Хатебур
6
Реийнен
7
Бакуна
11
Русняк
11
Тибблинг
11
Йенссен
10
Махи
8
Юнес
34
Нури
34
Нури
8
Юнес
24
Синкгравен
35
Дийкс
35
Дийкс
24
Синкгравен
18
Черны
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
18
Черны
11
Йенссен
23
Мадуро
23
Мадуро
11
Йенссен
11
Русняк
9
Хусен
9
Хусен
11
Русняк
Остались в запасе
Аякс
Гронинген
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Аякс - Гронинген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Гронинген
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+