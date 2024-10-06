Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гронинген
Аякс - Гронинген: обзор матча 06 октября 2024
Аякс
06.10.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
21'
Д. Классен
90+1'
В. Вегхорст
90+3'
Ч. Акпом
69'
J. Schreuders
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Гронинген
ГОЛ! 3:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
В. Вегхорст
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
А. Гаеи
90'
+1
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Й. Шутало
84'
84'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
J. Schreuders
Замена
А. Гаеи
️️️️
М. Годтс
84'
Желтая карточка
М. Годтс
83'
80'
Замена
Т. Остинг
️️️️
Т. ван Берген
80'
Замена
Ф. Стам
️️️️
W. Prins
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Классен
74'
Желтая карточка
Ю. Бас
73'
Пенальти не реализован!
Б. ван ден Бомен
73'
71'
Желтая карточка
Т. Блокзийл
69'
ГОЛ! 1:1!
J. Schreuders
Желтая карточка
Й. Шутало
65'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
Б. Траоре
60'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
59'
46'
Замена
Л. Валенте
️️️️
С. Ресинк
42'
Желтая карточка
С. Ресинк
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
Б. Бробби
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
(К)
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
19
Jan Faberski
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Гронинген
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
10
Лучано Валенте
АП
25
Тейс Остинг
АП
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
4-2-3-1
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
22
Годтс
18
Классен
11
Траоре
9
Бробби
4-3-1-2
1
Вессен
3
Блокзийл
2
14
5
Ренте
10
Бакуна
6
Ресинк
8
Хове
7
Мендеш
26
ван Берген
11
22
Годтс
3
Гаеи
3
Гаеи
22
Годтс
18
Классен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
18
Классен
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
6
Шутало
9
Вегхорст
9
Вегхорст
6
Шутало
2
3
Стам
3
Стам
2
14
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
14
6
Ресинк
10
Валенте
10
Валенте
6
Ресинк
26
ван Берген
25
Остинг
25
Остинг
26
ван Берген
Остались в запасе
Аякс
Гронинген
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
19
Jan Faberski
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
19
Jan Faberski
ЦФ
Остались в запасе
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Аякс - Гронинген
3
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
10
Количество передач
663
398
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
3.09
1.28
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Гронинген
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+