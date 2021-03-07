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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гронинген
Аякс - Гронинген: обзор матча 07 марта 2021
Аякс
07.03.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 25 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
5'
Р. Гравенберх
54'
С. Аллер
77'
Д. Тадич (П)
84'
А. Эль-Мессауди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Гронинген
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Классен
88'
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Т. Суслов
Желтая карточка
Д. Классен
83'
83'
Замена
С. Шрек
️️️️
Д. ван Кам
83'
Замена
J. van Kaam
️️️️
Б. ван Хинтум
Замена
Антони
️️️️
Д. Нерес
78'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Тадич
77'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Тадич
77'
74'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Р. Лундквист
74'
Замена
В. Даммерс
️️️️
М. те Верик
72'
Желтая карточка
М. те Верик
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Кудус
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Нерес
54'
Желтая карточка
М. Кудус
48'
46'
Замена
П. Йостен
️️️️
П. Абрахам
ГОЛ! 1:0!
Р. Гравенберх
Пас отдал
Д. Тадич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Гронинген
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
6
Мартинес
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
20
Кудус
7
Нерес
22
Аллер
18
Классен
4-1-1-2-2
22
Падт
27
Данкерлуи
6
Итакура
23
те Верик
5
ван Хинтум
8
ван Кам
9
Да Крус
10
Лундквист
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
10
Суслов
18
Классен
52
Лабиад
52
Лабиад
18
Классен
10
Тадич
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Тадич
7
Нерес
7
Антони
7
Антони
7
Нерес
20
Кудус
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
20
Кудус
23
те Верик
4
Даммерс
4
Даммерс
23
те Верик
8
ван Кам
8
Шрек
8
Шрек
8
ван Кам
10
Лундквист
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
10
Лундквист
5
ван Хинтум
33
33
5
ван Хинтум
7
Абрахам
17
Йостен
17
Йостен
7
Абрахам
Остались в запасе
Аякс
Гронинген
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Аякс - Гронинген
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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