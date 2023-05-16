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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Аякс
Гронинген - Аякс: обзор матча 16 мая 2023
Гронинген
16.05.2023, вторник, 16:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 3
Завершен
Аякс
38'
Ф. Крюгер
87'
Л. Дуарте
18'
Д. Тадич (П)
68'
Б. Бробби
81'
Х. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Аякс
Желтая карточка
Н. Мусампа
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Л. Дуарте
Пас отдал
Т. Суслов
87'
86'
Замена
М. Годтс
️️️️
Б. Бробби
81'
ГОЛ! 1:3!
Х. Тимбер
Пас отдал
Д. Тадич
Замена
D. Irandust
️️️️
О. Антман
79'
Желтая карточка
М. Серенсен
72'
69'
Замена
Д. Классен
️️️️
О. Вейндал
68'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бробби
Пас отдал
М. Кудус
ГОЛ! 1:1!
Ф. Крюгер
38'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Р. Пепи
25'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
Желтая карточка
Р. Пепи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Гронинген
21
Jasper Meijster
ВР
12
Ян де Бор
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Daleho Irandust
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
18
Дэви Классен
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
4-1-1-4
41
Левенбург
14
22
Серенсен
24
Мусампа
12
Балкер
8
Хове
25
Мяяття
9
Пепи
6
Дуарте
10
Суслов
11
Антман
4-1-1-3-1
28
Рульи
2
Ренш
12
Тимбер
21
Хато
5
Вейндал
4
Альварес
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
9
Бробби
11
Антман
19
19
11
Антман
9
Пепи
26
Крюгер
26
Крюгер
9
Пепи
5
Вейндал
18
Классен
18
Классен
5
Вейндал
9
Бробби
22
Годтс
22
Годтс
9
Бробби
Остались в запасе
Гронинген
Аякс
21
Jasper Meijster
ВР
12
Ян де Бор
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
21
Jasper Meijster
ВР
12
Ян де Бор
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Гронинген - Аякс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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