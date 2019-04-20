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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Аякс
Гронинген - Аякс: обзор матча 20 апреля 2019
Гронинген
20.04.2019, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
78'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Аякс
84'
Вторая желтая
К. Хунтелаар
79'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
78'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
73'
Желтая карточка
Й. Велтман
Желтая карточка
П. Глэдон
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гронинген
10
Томас Брунс
ЦП
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2-1-1
22
Падт
24
Хабот
23
те Верик
11
Бель Хассани
19
Глэдон
4-4-2
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
4
де Лигт
3
Тальяфико
20
Шоне
6
ван де Бек
21
де Йонг
22
Зиеш
7
Нерес
10
Тадич
Остались в запасе
Гронинген
Аякс
10
Томас Брунс
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
10
Томас Брунс
ЦП
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Гронинген - Аякс
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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Гронинген
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Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
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