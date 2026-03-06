Введите ваш ник на сайте
«Гронинген» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.4

06 марта 2026 10:00
Гронинген - Аякс
07 мар. 2026, суббота 18:30 | Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Аякса»
Сделать ставку

7 марта в 26 туре чемпионата Нидерландов «Гронинген» примет «Аякс». Хозяева находятся в середине таблицы и переживают непростой период, тогда как амстердамский клуб ведет борьбу за призовые места. Встреча выглядит важной для обеих сторон: «Гронингену» нужно прервать серию поражений, а «Аяксу» – продолжить стабильную серию без поражений.

«Гронинген»

После 25 туров «Гронинген» набрал 31 очко и занимает 11 место. Команда переживает сложный отрезок – шесть поражений подряд в чемпионате. В последнем туре «Гронинген» уступил «Волендаму» со счетом 2:3.

При этом команда регулярно забивает: в четырех последних матчах чемпионата она отличалась минимум один раз. Лучшим бомбардиром остается Брюньольфур Виллюмссон с 6 голами в 21 матче. Основная проблема команды – оборона: 11 пропущенных мячей в последних пяти играх.

«Аякс»

«Аякс» занимает 3 место с 44 очками после 25 туров и продолжает борьбу за верхние позиции таблицы. Команда не проигрывает уже 12 матчей подряд в чемпионате.

В последних пяти играх амстердамцы забили 8 мячей и пропустили 5. Лидером атаки является Мика Марсель Годтс, на счету которого 13 голов в 33 матчах. «Аякс» традиционно уверенно играет против «Гронингена» и не проигрывает этому сопернику уже 8 матчей подряд.

Факты о командах

«Гронинген»

  • Проигрывает в 6 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито и 2.20 пропущено (последние 5 игр)

«Аякс»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Гронингену» в 8 последних очных матчах

Прогноз на матч «Гронинген» – «Аякс»

Форма команд говорит в пользу гостей. «Аякс» стабильно набирает очки и выглядит значительно увереннее как в атаке, так и в обороне. «Гронинген» же переживает серьезный спад и часто допускает ошибки в защите.

При этом хозяева регулярно забивают, а оборона «Аякса» не всегда играет безошибочно. Поэтому матч может получиться результативным, хотя преимущество по качеству состава и текущей форме будет на стороне амстердамцев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аякса» – коэффициент 2.4
  • Тотал больше 2.5

2.40
Победа «Аякса»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Аякс Гронинген
