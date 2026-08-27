Матч 4 тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Фортуна Ситтард» пройдет 28 августа 2026 года в Гронингене на стадионе «Эуроборг». Хозяева традиционно сильны дома: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на «Эуроборг», но их оборона в последнее время действует нестабильно. Гости, в свою очередь, показывают хорошую атакующую форму, забивая в восьми из десяти последних встреч. При этом в очных противостояниях «Гронинген» имеет преимущество – 14 побед против 7 у «Фортуны». Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые способны использовать слабости обороны соперника?

Кто победит в матче

«Гронинген» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою атакующую стабильность. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Фортуной» хозяева также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. Однако оборона «Гронингена» вызывает серьeзные опасения – в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовых турах «Гронинген» разгромил «Ден Хааг» (4:1), но уступил ПСВ (1:5) и обыграл «Утрехт» (2:1). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс на успех, но их уязвимая защита может стать решающим фактором.

«Фортуна Ситтард» подходит к игре с хорошей атакующей формой. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола – столько же, сколько у хозяев. В очных встречах с «Гронингеном» гости также регулярно отличаются, но их оборона небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В стартовых турах «Фортуна» обыграла «Камбюр» (3:1) и сыграла вничью с ПСВ (2:2), но уступила АЗ Алкмар (0:2). Гости умеют забивать и способны навязать борьбу на выезде, но их защита может дать сбой против атакующего «Гронингена».

Итоговый вывод: обе команды имеют сильные атаки, но слабые обороны, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Гронинген» дома традиционно сильнее и имеет преимущество в очных встречах, но его защита слишком уязвима. «Фортуна» способна забить, но вряд ли сможет переиграть хозяев на их поле. Наиболее вероятный исход – победа «Гронингена» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 24 очных матчах «Гронинген» одержал 14 побед, «Фортуна» – 7, ещe 3 встречи завершились вничью. При этом хозяева забивают в трeх последних матчах против «Фортуны», а в последней очной встрече (январь 2026) «Фортуна» победила на выезде со счeтом 2:1. Однако общая статистика на стороне «Гронингена», и дома он обычно играет увереннее. Текущая форма обеих команд характеризуется стабильной атакой и нестабильной защитой, что обещает открытый футбол с обоюдными голами.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гронингена» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, стабильная атака и историческое преимущество над «Фортуной» делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на «Эуроборг». Рекомендуемая ставка – победа «Гронингена» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Фортуна Ситтард» состоится 28 августа 2026 года в Гронингене на стадионе «Эуроборг» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.