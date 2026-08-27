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«Гронинген» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027

27 августа 2026 10:12
Гронинген - Фортуна
28 авг. 2026, пятница 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Гронингена» с форой (-1)
Сделать ставку
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Матч 4 тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Фортуна Ситтард» пройдет 28 августа 2026 года в Гронингене на стадионе «Эуроборг». Хозяева традиционно сильны дома: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на «Эуроборг», но их оборона в последнее время действует нестабильно. Гости, в свою очередь, показывают хорошую атакующую форму, забивая в восьми из десяти последних встреч. При этом в очных противостояниях «Гронинген» имеет преимущество – 14 побед против 7 у «Фортуны». Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые способны использовать слабости обороны соперника?

Кто победит в матче

«Гронинген» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою атакующую стабильность. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Фортуной» хозяева также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. Однако оборона «Гронингена» вызывает серьeзные опасения – в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовых турах «Гронинген» разгромил «Ден Хааг» (4:1), но уступил ПСВ (1:5) и обыграл «Утрехт» (2:1). Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают хозяевам шанс на успех, но их уязвимая защита может стать решающим фактором.

«Фортуна Ситтард» подходит к игре с хорошей атакующей формой. Команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола – столько же, сколько у хозяев. В очных встречах с «Гронингеном» гости также регулярно отличаются, но их оборона небезупречна: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В стартовых турах «Фортуна» обыграла «Камбюр» (3:1) и сыграла вничью с ПСВ (2:2), но уступила АЗ Алкмар (0:2). Гости умеют забивать и способны навязать борьбу на выезде, но их защита может дать сбой против атакующего «Гронингена».

Итоговый вывод: обе команды имеют сильные атаки, но слабые обороны, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Гронинген» дома традиционно сильнее и имеет преимущество в очных встречах, но его защита слишком уязвима. «Фортуна» способна забить, но вряд ли сможет переиграть хозяев на их поле. Наиболее вероятный исход – победа «Гронингена» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 24 очных матчах «Гронинген» одержал 14 побед, «Фортуна» – 7, ещe 3 встречи завершились вничью. При этом хозяева забивают в трeх последних матчах против «Фортуны», а в последней очной встрече (январь 2026) «Фортуна» победила на выезде со счeтом 2:1. Однако общая статистика на стороне «Гронингена», и дома он обычно играет увереннее. Текущая форма обеих команд характеризуется стабильной атакой и нестабильной защитой, что обещает открытый футбол с обоюдными голами.

Личные встречи
Побед - 6 (40%)
Ничьих - 2 (13%)
Побед - 7 (47%)
20
Забитых мячей
17
1.33
В среднем за матч
1.13
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
2 : 3
28.08.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
2 : 3
28.08.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гронинген
1 : 2
25.01.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 2
25.10.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 0
16.03.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
26.10.2024
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Фортуна
3 : 1
02.04.2023
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
2 : 3
13.11.2022
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
0 : 1
12.02.2022
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 4
27.11.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гронинген
1 : 0
28.02.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 3
25.10.2020
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
0 : 0
22.04.2020
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 0
30.11.2019
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Гронинген
3 : 0
12.05.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
0 : 0
22.12.2018
Гронинген
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
(К) ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
4
Марк Чингер
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
17
David van der Werff
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Джастин Хюбнер
ЦЗ
12
Иво Пинту
(К) ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
23
P. Brittijn
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
13
Lovro Štubljar
ВР
73
Daan Erdman
ВР
15
Elvis Van der Laan
ЦЗ
12
Nikolas Brandis
ЦЗ
42
Jesper Mosselaar
ЦЗ
44
Jismerai Dillema
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
53
Jahelille Hall
ЦП
16
Alvin Nordin
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
20
Nils Eggens
ЦФ
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Nick de Groot
ЦЗ
5
Яссин Укили
ЦП
38
Moussa Gbemou
ЦП
39
Ganni Buyukhan
ЦП
36
Alhaji Bah
ЦП
44
David Stockbrink
ЦФ
4-4-1-1
1
Вессен
14
2
4
Чингер
3
Блокзийл
18
Ланд
17
24
Клемент
8
9
Виллумссон
26
ван Берген
3-3-1-3
31
Брандерхорст
28
Хюбнер
12
Пинту
3
Гут
52
Ихаттарен
23
22
'т Занд
20
Мишу
9
Декотт
25
Зеефуик
8
2
7
Хернс
7
Хернс
2
9
Виллумссон
19
Завада
19
Завада
9
Виллумссон
18
Ланд
11
Ондрейка
11
Ондрейка
18
Ланд
17
16
16
17
4
Чингер
20
20
4
Чингер
22
'т Занд
5
Укили
5
Укили
22
'т Занд
3
Гут
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
3
Гут
9
Декотт
38
38
9
Декотт
52
Ихаттарен
15
15
52
Ихаттарен
Остались в запасе
Гронинген
Фортуна
44
Jismerai Dillema
ЦП
15
Elvis Van der Laan
ЦЗ
13
Lovro Štubljar
ВР
73
Daan Erdman
ВР
12
Nikolas Brandis
ЦЗ
42
Jesper Mosselaar
ЦЗ
53
Jahelille Hall
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
1
Luuk Koopmans
ВР
39
Ganni Buyukhan
ЦП
36
Alhaji Bah
ЦП
33
Kaylen Reitmaier
ВР
44
David Stockbrink
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
44
Jismerai Dillema
ЦП
15
Elvis Van der Laan
ЦЗ
13
Lovro Štubljar
ВР
73
Daan Erdman
ВР
12
Nikolas Brandis
ЦЗ
42
Jesper Mosselaar
ЦЗ
53
Jahelille Hall
ЦП
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
39
Ganni Buyukhan
ЦП
36
Alhaji Bah
ЦП
33
Kaylen Reitmaier
ВР
44
David Stockbrink
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
Точно не сыграют
Марко Ренте
ЦЗ
Malcolm Jeng
ЦЗ
Tyrique Mercera
ЦЗ
Ryan Metu
ЦФ
Фортуна
Точно не сыграют
Иван Маркес
ЦЗ
Ramazan Bayram
ВР
Кристоффер Петерсон
ЛВ
Оле Ромени
ЦФ
S. Simons

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гронингена» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, стабильная атака и историческое преимущество над «Фортуной» делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на «Эуроборг». Рекомендуемая ставка – победа «Гронингена» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Фортуна Ситтард» состоится 28 августа 2026 года в Гронингене на стадионе «Эуроборг» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Гронинген» – «Фортуна Ситтард»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Гронингена» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Фортуна Гронинген
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