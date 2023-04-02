Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Гронинген
Фортуна - Гронинген: обзор матча 02 апреля 2023
Фортуна
02.04.2023, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
3'
И. Кордоба
44'
И. Кордоба
90+3'
П. Глэдон
76'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Гронинген
ГОЛ! 3:1!
П. Глэдон
Пас отдал
У. Эмбалу
90'
+3
Замена
П. Глэдон
️️️️
К. Бистрович
89'
Замена
А. Ферати
️️️️
Д. Эрдоган
84'
84'
Замена
М. Серенсен
️️️️
Т. Блокзийл
Замена
Л. Дуарте
️️️️
О. Озякуп
78'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Т. Нослин
77'
76'
ГОЛ! 2:1!
Р. Пепи
Пас отдал
Ф. Крюгер
64'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Т. Суслов
64'
Замена
И. Дыбвик Мяяття
️️️️
Э. Ману
64'
Замена
D. Irandust
️️️️
О. Антман
55'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Р. Оратмангоен
ГОЛ! 2:0!
И. Кордоба
44'
Желтая карточка
Т. Нослин
13'
ГОЛ! 1:0!
И. Кордоба
Пас отдал
Б. Йылмаз
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
19
Daleho Irandust
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
4-3-2-1
1
Пандур
21
Вита
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
21
Эрдоган
15
Озякуп
8
Бистрович
14
Кордоба
14
Нослин
17
Йылмаз
4-1-2-3
34
Веррипс
4
ван Гелдерен
3
Блокзийл
12
Балкер
15
Виллемс
8
Хове
11
Оратмангоен
45
Ману
9
Пепи
11
Антман
10
Суслов
Суслов
6
Дуарте
6
Дуарте
Суслов
21
Эрдоган
10
Ферати
10
Ферати
21
Эрдоган
14
Нослин
11
Эмбалу
11
Эмбалу
14
Нослин
8
Бистрович
19
Глэдон
19
Глэдон
8
Бистрович
3
Блокзийл
22
Серенсен
22
Серенсен
3
Блокзийл
11
Антман
19
19
11
Антман
45
Ману
25
Мяяття
25
Мяяття
45
Ману
11
Оратмангоен
26
Крюгер
26
Крюгер
11
Оратмангоен
Остались в запасе
Фортуна
Гронинген
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Фортуна - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Гронинген
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 13:30
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 13:30
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+