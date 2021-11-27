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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Гронинген
Фортуна - Гронинген: обзор матча 27 ноября 2021
Фортуна
27.11.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
1 : 4
Завершен
Гронинген
24'
М. Сентьенс
29'
С. Нгонг
42'
Д. Кокс (АГ)
51'
Д. Ирандаст
80'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Гронинген
90'
+3
Желтая карточка
П. Абрахам
90'
Замена
Б. Мейер
️️️️
М. Шверко
86'
Замена
R. Postema
️️️️
С. Нгонг
86'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Й. Ларсен
80'
ГОЛ! 1:4!
Й. Ларсен
Пас отдал
Д. Ирандаст
75'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Н. Касанвирьо
Замена
А. Самарис
️️️️
B. Rienstra
71'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
А. Ферати
64'
Красная карточка
Р. Янссен
63'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Т. Нослин
57'
Замена
И. Пинту
️️️️
М. Тирпа
57'
51'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ирандаст
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Кокс
29'
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
Пас отдал
В. Даммерс
ГОЛ! 1:0!
М. Сентьенс
Пас отдал
З. Флемминг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Гронинген
39
Owen van der Vlag
ВР
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
2-2-5
4
Янссен
38
25
Тирпа
20
Сентьенс
5
Теки
10
Ферати
9
Флемминг
14
Нослин
27
Кокс
2-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
33
Шверко
16
Нгонг
10
Ирандаст
4
Даммерс
5
ван Хинтум
27
Эль-Ханкури
23
те Верик
25
Тирпа
12
Пинту
12
Пинту
25
Тирпа
38
22
Самарис
22
Самарис
38
14
Нослин
6
Дуарте
6
Дуарте
14
Нослин
10
Ферати
17
17
10
Ферати
33
Шверко
5
Мейер
5
Мейер
33
Шверко
22
Ларсен
7
Абрахам
7
Абрахам
22
Ларсен
21
Касанвирьо
8
ван Кам
8
ван Кам
21
Касанвирьо
16
Нгонг
11
11
16
Нгонг
Остались в запасе
Фортуна
Гронинген
30
Ruben van Kouwen
ВР
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
39
Owen van der Vlag
ВР
17
Патрик Йостен
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Остались в запасе
39
Owen van der Vlag
ВР
17
Патрик Йостен
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Фортуна - Гронинген
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Гронинген
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
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