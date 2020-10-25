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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Гронинген
Фортуна - Гронинген: обзор матча 25 октября 2020
Фортуна
25.10.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 3
Завершен
Гронинген
54'
М. Сентьенс (П)
6'
Й. Ларсен
28'
Й. Ларсен
79'
Б. ван Хинтум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Гронинген
90'
+1
Замена
Т. Суслов
️️️️
Д. ван Кам
86'
Замена
Р. Балк
️️️️
Й. Ларсен
79'
ГОЛ! 1:3!
Б. ван Хинтум
62'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
П. Йостен
62'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
А. Да Крус
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Л. Семеду
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Сентьенс
54'
52'
Желтая карточка
В. Даммерс
Замена
Э. Ханссон
️️️️
С. Полтер
46'
Замена
Л. Рота
️️️️
Д. Кокс
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
Б. ван Хинтум
Желтая карточка
Т. Теки
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Б. ван Хинтум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
5
Азор Матусива
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
3-2-1-4
55
Кошелев
27
Кокс
4
Янссен
4
Анга
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
82
7
Семеду
91
Полтер
25
4-3-1-2
22
Падт
27
Данкерлуи
6
Итакура
5
ван Хинтум
4
Даммерс
11
Эль-Мессауди
5
Матусива
8
ван Кам
9
Да Крус
17
Йостен
14
Ларсен
27
Кокс
12
Рота
12
Рота
27
Кокс
91
Полтер
7
Ханссон
7
Ханссон
91
Полтер
7
Семеду
8
Мутуссами
8
Мутуссами
7
Семеду
14
Ларсен
7
Балк
7
Балк
14
Ларсен
9
Да Крус
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
9
Да Крус
8
ван Кам
10
Суслов
10
Суслов
8
ван Кам
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
Остались в запасе
Фортуна
Гронинген
17
Djibril Dianessy
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
17
Djibril Dianessy
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Фортуна - Гронинген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
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