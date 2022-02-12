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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Фортуна
Гронинген - Фортуна: обзор матча 12 февраля 2022
Гронинген
12.02.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
0 : 1
Завершен
Фортуна
82'
Д. Сиовас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Фортуна
90'
+2
Замена
П. Глэдон
️️️️
М. Сентьенс
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
90'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
М. те Верик
89'
Желтая карточка
Т. Суслов
87'
Замена
R. Postema
️️️️
Д. Данкерлуи
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сиовас
Пас отдал
B. Rienstra
79'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
Р. Янссен
Замена
С. Нгонг
️️️️
M. De Leeuw
74'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
П. Абрахам
74'
68'
Замена
Л. Семеду
️️️️
C. Benschop
60'
Желтая карточка
Р. Янссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фортуна
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
39
Owen van der Vlag
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
4-5
41
Левенбург
23
те Верик
5
Мейер
21
Касанвирьо
5
ван Хинтум
6
Дуарте
22
Ларсен
19
7
Абрахам
10
Суслов
4-3-1-2
4
Янссен
22
Сиовас
4
Анга
38
22
Самарис
25
Тирпа
20
Сентьенс
9
Флемминг
35
1
ван Ош
19
16
Нгонг
16
Нгонг
19
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
23
те Верик
10
Ирандаст
10
Ирандаст
23
те Верик
27
Данкерлуи
11
11
27
Данкерлуи
35
7
Семеду
7
Семеду
35
4
Янссен
17
17
4
Янссен
20
Сентьенс
19
Глэдон
19
Глэдон
20
Сентьенс
Остались в запасе
Гронинген
Фортуна
6
Мелайро Богард
ОП
39
Owen van der Vlag
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
34
Майкл Веррипс
ВР
5
Тесфальдет Теки
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
39
Owen van der Vlag
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
5
Тесфальдет Теки
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Гронинген - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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