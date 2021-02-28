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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Фортуна
Гронинген - Фортуна: обзор матча 28 февраля 2021
Гронинген
28.02.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
50'
П. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Фортуна
Желтая карточка
В. Даммерс
90'
+3
Замена
П. Йостен
️️️️
М. Эль-Ханкури
89'
86'
Замена
Т. Верлинден
️️️️
Р. Янссен
74'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Л. Семеду
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Т. Суслов
73'
Замена
В. Даммерс
️️️️
С. Шрек
73'
ГОЛ! 1:0!
П. Абрахам
Пас отдал
Т. Суслов
50'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Й. Ларсен
46'
Желтая карточка
С. Шрек
34'
Желтая карточка
М. Эль-Ханкури
29'
23'
Замена
А. Кошелев
️️️️
P. Velthuizen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
22
Piet Velthuizen
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Падт
6
Итакура
23
те Верик
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
8
ван Кам
8
Шрек
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
14
Ларсен
4-3-1-3
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
5
Теки
25
Тирпа
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
22
8
Шрек
4
Даммерс
4
Даммерс
8
Шрек
10
Суслов
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Суслов
14
Ларсен
7
Абрахам
7
Абрахам
14
Ларсен
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
4
Янссен
7
Верлинден
7
Верлинден
4
Янссен
7
Семеду
7
Ханссон
7
Ханссон
7
Семеду
22
55
Кошелев
55
Кошелев
22
Остались в запасе
Гронинген
Фортуна
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Гронинген - Фортуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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