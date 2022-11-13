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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Фортуна
Гронинген - Фортуна: обзор матча 13 ноября 2022
Гронинген
13.11.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 3
Завершен
Фортуна
45'
Р. Пепи
90+1'
Ф. Крюгер
78'
П. Глэдон
85'
П. Глэдон
90+4'
Т. Нослин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Фортуна
90'
+6
Желтая карточка
Т. Нослин
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Т. Нослин
Пас отдал
Д. Кокс
90'
+3
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Ферати
ГОЛ! 2:2!
Ф. Крюгер
90'
+1
Желтая карточка
М. те Верик
90'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Н. Касанвирьо
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
П. Глэдон
Пас отдал
У. Эмбалу
78'
ГОЛ! 1:1!
П. Глэдон
Пас отдал
И. Пинту
72'
Желтая карточка
У. Эмбалу
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Л. Валенте
68'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Р. Оратмангоен
62'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Д. Ирандаст
61'
59'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
И. Кордоба
59'
Замена
П. Глэдон
️️️️
К. Бассетт
Желтая карточка
Р. Балкер
49'
48'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Р. Вита
ГОЛ! 1:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Оратмангоен
45'
17'
Желтая карточка
И. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
2
Яхья Калли
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-1-2-4
41
Левенбург
21
Касанвирьо
23
те Верик
12
Балкер
10
Валенте
25
Мяяття
11
Оратмангоен
6
Дуарте
9
Пепи
26
Крюгер
10
Ирандаст
3-2-3-1-1
1
Пандур
27
Кокс
3
Гут
12
Пинту
23
Наварро
21
Вита
21
Эрдоган
17
Бассетт
10
Ферати
14
Кордоба
17
Йылмаз
11
Оратмангоен
16
Нгонг
16
Нгонг
11
Оратмангоен
10
Валенте
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
10
Валенте
21
Касанвирьо
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
21
Касанвирьо
10
Ирандаст
10
Суслов
10
Суслов
10
Ирандаст
21
Вита
14
Нослин
14
Нослин
21
Вита
14
Кордоба
11
Эмбалу
11
Эмбалу
14
Кордоба
17
Бассетт
19
Глэдон
19
Глэдон
17
Бассетт
Остались в запасе
Гронинген
Фортуна
2
Яхья Калли
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
2
Яхья Калли
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Гронинген - Фортуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
Новости команд
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Гронинген
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
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