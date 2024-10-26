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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Гронинген
Фортуна - Гронинген: обзор матча 26 октября 2024
Фортуна
26.10.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
86'
Л. Бакуна (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Гронинген
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Э. Буллауде
90'
+3
89'
Замена
Т. Остинг
️️️️
W. Prins
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Бакуна
86'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
Р. Фоссо
81'
79'
Замена
Р. Мендеш
️️️️
J. Schreuders
72'
Желтая карточка
М. Персман
Замена
А. Да Крус
️️️️
М. Дийкс
68'
Замена
J. Mitrović
️️️️
А. Эрцег
68'
67'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
R. Postema
Замена
К. Петерсон
️️️️
М. Аико
46'
35'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Желтая карточка
М. Аико
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
70
Макан Аико
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Luka Tunjic
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Финн Стам
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
33
Alex Mortensen
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Брандерхорст
35
Дийкс
4
Адевойе
3
Гут
12
Пинту
32
Розье
80
Фоссо
10
Буллауде
8
50
Эрцег
70
Аико
4-3-1-2
1
Вессен
43
Персман
2
14
5
Ренте
10
Бакуна
8
Хове
8
10
Валенте
11
26
ван Берген
80
Фоссо
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
80
Фоссо
35
Дийкс
9
Да Крус
9
Да Крус
35
Дийкс
70
Аико
7
Петерсон
7
Петерсон
70
Аико
10
Буллауде
11
Эмбалу
11
Эмбалу
10
Буллауде
50
Эрцег
11
11
50
Эрцег
11
9
Виллумссон
9
Виллумссон
11
2
25
Остинг
25
Остинг
2
14
7
Мендеш
7
Мендеш
14
Остались в запасе
Фортуна
Гронинген
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Финн Стам
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
33
Alex Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Финн Стам
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
33
Alex Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Фортуна - Гронинген
1
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
12
Офсайды
2
2
Количество передач
340
302
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.36
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Erwin Blank, Netherlands
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
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Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
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