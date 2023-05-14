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    • Раздосадованные вылетом фанаты «Гронингена» сорвали матч с «Аяксом»

    Раздосадованные вылетом фанаты «Гронингена» сорвали матч с «Аяксом»

    Судье пришлось прервать матч 32-го тура Эредивизие между «Гронингеном» и «Аяксом» в первом тайме. Причина – поведение болельщиков хозяев.

    Они тяжело восприняли вылет команды из высшего дивизиона и забросали поле пиротехникой. Чаша стадиона окуталась клубами дыма, играть стало невозможно.

    Кроме того, болельщики «Гронингена» выбежали на поле. В руках у них был транспарант с призывом в адрес руководства уйти в отставку.

    Неизвестно, будет ли встреча доиграна.

    • «Гронинген» идет в таблице предпоследним, команда уже вылетела.
    • «Аякс» занимает 3-е место.
    • Лидирует в турнире «Фейеноорд».

    Фото: телеграм-канал «Р-Спорт», Metaratings, «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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