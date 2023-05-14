Раздосадованные вылетом фанаты «Гронингена» сорвали матч с «Аяксом»

Судье пришлось прервать матч 32-го тура Эредивизие между «Гронингеном» и «Аяксом» в первом тайме. Причина – поведение болельщиков хозяев.
Они тяжело восприняли вылет команды из высшего дивизиона и забросали поле пиротехникой. Чаша стадиона окуталась клубами дыма, играть стало невозможно.
Кроме того, болельщики «Гронингена» выбежали на поле. В руках у них был транспарант с призывом в адрес руководства уйти в отставку.
Неизвестно, будет ли встреча доиграна.
- «Гронинген» идет в таблице предпоследним, команда уже вылетела.
- «Аякс» занимает 3-е место.
- Лидирует в турнире «Фейеноорд».
Фото: телеграм-канал «Р-Спорт», Metaratings, «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»