Раздосадованные вылетом фанаты «Гронингена» сорвали матч с «Аяксом»

Судье пришлось прервать матч 32-го тура Эредивизие между «Гронингеном» и «Аяксом» в первом тайме. Причина – поведение болельщиков хозяев.

Они тяжело восприняли вылет команды из высшего дивизиона и забросали поле пиротехникой. Чаша стадиона окуталась клубами дыма, играть стало невозможно.

Кроме того, болельщики «Гронингена» выбежали на поле. В руках у них был транспарант с призывом в адрес руководства уйти в отставку.

Неизвестно, будет ли встреча доиграна.

«Гронинген» идет в таблице предпоследним, команда уже вылетела.

«Аякс» занимает 3-е место.

Лидирует в турнире «Фейеноорд».

Фото: телеграм-канал «Р-Спорт», Metaratings, «Матч ТВ»