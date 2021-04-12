37-летний Роббен сыграл впервые с октября

Вингер «Гронингена» Арьен Роббен принял участие в матче 29-го тура Эредивизие против «Херенвена» (0:2).
37-летний футболист вышел на замену на 78-й минуте, появившись на поле впервые за полгода.
Голландец не играл с 18 октября октября из-за травмы.
- Летом 2019 года Роббен завершил карьеру, однако в июне 2020-го вернулся в футбол.
- С тех пор он поучаствовал в трех матчах, результативными действиями не отличался.
- Контракт игрока с «Гронингеном» истекает по окончании этого сезона.
Источник: «Бомбардир»