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    37-летний Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры

    Полузащитник «Гронингема» Арьен Роббен объявил о завершении профессиональной карьеры.

    «Я решил завершить свою футбольную карьеру. Это было очень тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. С уваженьем, Арьен», – написал Роббен в твиттере.

    • Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года. Голландец вернулся в футбол спустя год, подписав контракт с родным «Гронингеном».
    • Помимо «Гронингена» 37-летний футболист выступал за «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
    • Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, серебряный призер ЧМ-2010 и бронзовый призер ЧМ-2014.

    Источник: твиттер Арьена Роббена

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    15.07.2021 14:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 31 июля 2021, 21:01

      Не исключаю новое возвращение в футбол! (В разных качествах)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2021, 18:11

      ну весь год на травме был. ожидаемо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      6pbIH 15 июля 2021, 16:24

      Карьера удалась!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 июля 2021, 16:07

      офигенный игрок!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 15 июля 2021, 15:09

      Великий, его самонаводящиеся снаряды будут снится голкиперам всю жизнь

      6
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