37-летний Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Гронингема» Арьен Роббен объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я решил завершить свою футбольную карьеру. Это было очень тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. С уваженьем, Арьен», – написал Роббен в твиттере.