37-летний Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Гронингема» Арьен Роббен объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Я решил завершить свою футбольную карьеру. Это было очень тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. С уваженьем, Арьен», – написал Роббен в твиттере.
- Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года. Голландец вернулся в футбол спустя год, подписав контракт с родным «Гронингеном».
- Помимо «Гронингена» 37-летний футболист выступал за «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
- Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, серебряный призер ЧМ-2010 и бронзовый призер ЧМ-2014.
Источник: твиттер Арьена Роббена