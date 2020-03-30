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    Промес и Редан сыграли в футбол на улице, нарушив карантин. Клубы пообещали разобраться

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес и нападающий «Гронингена» Дишон Редан нарушили правила карантина, сыграв с друзьями в футбол на улице.

    В Snapchat появилось видео, на котором Промес и Редан играют в мини-футбол в Амстердаме с еще несколькими людьми, сообщает Football Oranje. Из-за вспышки коронавируса нидерландское правительство запретило гражданам собираться группами на улице до июня.

    Пресс-секретарь «Аякса» заявил, что клуб обсудит инцидент с Промесом. Технический директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус остался недоволен поведением Редана.

    «Думаю, было бы неплохо сначала услышать историю Редана, хотя ситуация выглядит не очень хорошо. Я также позвоню тренеру, чтобы обсудить, как мы решим эту ситуацию», – сказал Фледдерус.

    Источник: Football Oranje

    Football Oranje - англоязычный сайт о голландском футболе. Аудитория в твиттере - более 13 тыс. читателей.

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    30.03.2020 15:15
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