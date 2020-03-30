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Промес и Редан сыграли в футбол на улице, нарушив карантин. Клубы пообещали разобраться

30 марта 2020, 15:15

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес и нападающий «Гронингена» Дишон Редан нарушили правила карантина, сыграв с друзьями в футбол на улице.

В Snapchat появилось видео, на котором Промес и Редан играют в мини-футбол в Амстердаме с еще несколькими людьми, сообщает Football Oranje. Из-за вспышки коронавируса нидерландское правительство запретило гражданам собираться группами на улице до июня.

Пресс-секретарь «Аякса» заявил, что клуб обсудит инцидент с Промесом. Технический директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус остался недоволен поведением Редана.

«Думаю, было бы неплохо сначала услышать историю Редана, хотя ситуация выглядит не очень хорошо. Я также позвоню тренеру, чтобы обсудить, как мы решим эту ситуацию», – сказал Фледдерус.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Oranje

Football Oranje - англоязычный сайт о голландском футболе. Аудитория в твиттере - более 13 тыс. читателей.

Голландия. Эредивизие Аякс Гронинген Промес Квинси
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