14 февраля в рамках 4-го раунда Кубка Англии «Бертон» из Лиги 1 примет лондонский «Вест Хэм». Это классическое кубковое противостояние команды из низших дивизионов, которая неплохо выглядит в атаке, и представителя АПЛ, переживающего не лучший сезон, но имеющего колоссальный перевес в классе.

«Бертон»

Команда из третьего по силе дивизиона Англии подходит к матчу с кубковым настроем. «Бертон» одержал 3 победы подряд в Кубке Англии и забивает в 3 последних матчах турнира. Атака команды работает стабильно (1.40 гола в среднем), но оборона – главная проблема: 2.00 пропуска в среднем за последние 5 игр и пропуски в 6 последних матчах. «Бертон» не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах, что говорит о кризисе результатов.

«Вест Хэм»

«Молотки» находятся в неплохой форме, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 7 последних матчах. Джеррод Боуэн – лидер атак. При этом оборона «Вест Хэма» традиционно уязвима: пропуски в 23 из 25 последних матчей (1.20 в среднем). В Кубке Англии команда уверенно прошла КПР (2:1) и намерена идти дальше.

Факты о командах:

«Бертон»

3 победы подряд в Кубке Англии.

Забивает в 3 последних матчах Кубка.

Пропускает в 6 последних матчах (2.00 в среднем).

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Выступает в Лиге 1 (3-й дивизион).

«Вест Хэм»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Забивает в 7 последних матчах (2.00 в среднем).

Пропускает в 23 из 25 последних матчей (1.20 в среднем).

Выступает в АПЛ (18-е место).

Прогноз на матч «Бертон» – «Вест Хэм»

Разница в классе между командами колоссальна, несмотря на проблемы «Вест Хэма» в чемпионате. «Молотки» имеют мощнейшую атаку для уровня Лиги 1 и стабильно забивают. «Бертон» при всем желании создать сенсацию имеет серьезные проблемы в обороне и вряд ли сможет сдержать натиск команды АПЛ. Учитывая атакующий потенциал гостей и уязвимость защиты хозяев, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Вест Хэма» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки: