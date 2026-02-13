Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00

13 февраля 2026 9:06
Бертон Альбион - Вест Хэм
14 февр. 2026, суббота 15:15 | Англия. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.00
Фора «Вест Хэма» (-1.5)
Сделать ставку

14 февраля в рамках 4-го раунда Кубка Англии «Бертон» из Лиги 1 примет лондонский «Вест Хэм». Это классическое кубковое противостояние команды из низших дивизионов, которая неплохо выглядит в атаке, и представителя АПЛ, переживающего не лучший сезон, но имеющего колоссальный перевес в классе.

«Бертон»

Команда из третьего по силе дивизиона Англии подходит к матчу с кубковым настроем. «Бертон» одержал 3 победы подряд в Кубке Англии и забивает в 3 последних матчах турнира. Атака команды работает стабильно (1.40 гола в среднем), но оборона – главная проблема: 2.00 пропуска в среднем за последние 5 игр и пропуски в 6 последних матчах. «Бертон» не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах, что говорит о кризисе результатов.

«Вест Хэм»

«Молотки» находятся в неплохой форме, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 7 последних матчах. Джеррод Боуэн – лидер атак. При этом оборона «Вест Хэма» традиционно уязвима: пропуски в 23 из 25 последних матчей (1.20 в среднем). В Кубке Англии команда уверенно прошла КПР (2:1) и намерена идти дальше.

Факты о командах:

«Бертон»

  • 3 победы подряд в Кубке Англии.
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка.
  • Пропускает в 6 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Выступает в Лиге 1 (3-й дивизион).

«Вест Хэм»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в 7 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Пропускает в 23 из 25 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Выступает в АПЛ (18-е место).

Прогноз на матч «Бертон» – «Вест Хэм»

Разница в классе между командами колоссальна, несмотря на проблемы «Вест Хэма» в чемпионате. «Молотки» имеют мощнейшую атаку для уровня Лиги 1 и стабильно забивают. «Бертон» при всем желании создать сенсацию имеет серьезные проблемы в обороне и вряд ли сможет сдержать натиск команды АПЛ. Учитывая атакующий потенциал гостей и уязвимость защиты хозяев, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Вест Хэма» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Вест Хэма» (-1.5) – коэффициент 2.00.
  • Инд. тотал «Вест Хэма» больше 1.5 – коэффициент 1.55.

2.00
Фора «Вест Хэма» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Англия. Кубок Вест Хэм Бертон Альбион
Другие прогнозы
16.02.2026
19:00
1.63
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Шарджа - Насаф
Фора «Аль-Шарджи» (-1)
16.02.2026
19:00
3.15
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
Тотал меньше 2.5 голов
16.02.2026
20:00
1.90
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша - Карагюмрюк
Победа «Касымпаши»
16.02.2026
21:15
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта - Аль-Духаиль
Обе забьют – ДА
16.02.2026
21:15
2.25
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Хиляль - Аль-Вахда
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
16.02.2026
23:00
1.55
Испания. Примера, 24 тур
Жирона - Барселона
Обе забьют – ДА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 