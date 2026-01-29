Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Лудогорец - Ницца
Лудогорец - Ницца: обзор матча 29 января 2026
Лудогорец
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
42'
П. Станич
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Ницца
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Каиль Будаш
(симуляция)
Замена
Филип Калоц
️️️️➡️️
Петар Станич
90'
+1
90'
+4'
87'
Желтая карточка
Brad-Hamilton Mantsounga
(подножка)
Замена
Джоэл Андерссон
️️️️➡️️
Кайо Видаль
80'
Замена
Бернард Текпетей
️️️️➡️️
Эрик Маркус
80'
79'
Замена
️️️️➡️️
Танги Н'Домбеле
79'
Замена
Mousslim Youssouf
️️️️➡️️
Антуан Менди
66'
Замена
Millan Brignone
️️️️➡️️
Исак Янссон
Замена
Ивайло Чочев
️️️️➡️️
Ив-Эрик Биле
66'
46'
Замена
Салис Абдул Самед
️️️️➡️️
Djibril Coulibaly
46'
Замена
Каиль Будаш
️️️️➡️️
Тиагу Гувейя
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Петар Станич
Пас отдал
Кайо Видаль
42'
Желтая карточка
Диниш Алмейда
(задержка)
24'
Показать весь матч
Live: Лудогорец - Ницца
Поле
Текстовая версия
90+2'
Замена у команды Лудогорец. Петар Станич ушел, Filip Kaloc вышел.
90+1'
Момент не реализован! Kefren Ali (Ницца). Пас отдал Джума Ба.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Millan Brignone (Ницца) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Правила нарушил Бернард Текпетей (Лудогорец).
89'
Ivaylo Chochev (Лудогорец) заработал штрафной на правом фланге.
89'
Правила нарушил Mousslim Youssouf (Ницца).
89'
Пауза окончена. Матч продолжается.
88'
Пауза в матче. Травму получил Петар Станич (Лудогорец).
87'
Brad-hamilton Mantsounga (Ницца) получил желтую карточку за фол.
87'
Петар Станич (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил Brad-hamilton Mantsounga (Ницца).
84'
Правила нарушил Kail Boudache (Ницца).
84'
Anton Nedyalkov (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Anton Nedyalkov (Лудогорец) в офсайде.
82'
Dinis Almeida отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
82'
Том Луше (Ницца) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец).
82'
Момент не реализован! Том Луше (Ницца).
80'
Джума Ба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лудогорец.
80'
Замена у команды Лудогорец. Кайо Видаль ушел, Джоэл Андерссон вышел.
80'
Замена у команды Лудогорец. Эрик Маркус ушел, Бернард Текпетей вышел.
79'
Замена у команды Ницца. Антуан Менди ушел, Mousslim Youssouf вышел.
79'
Замена у команды Ницца. Танги Н'Домбеле ушел, Kefren Ali вышел.
78'
Момент не реализован! Millan Brignone (Ницца). Пас отдал Салис Абдул Самед.
78'
Ivaylo Chochev (Лудогорец) пробил (головой) и попал в правую штангу! Пас сделал Кайо Видаль.
74'
Антуан Менди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лудогорец.
74'
Удар заблокирован. Бил Эрик Маркус (Лудогорец).
73'
Brad-hamilton Mantsounga отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лудогорец.
73'
Удар заблокирован. Бил Ivaylo Chochev (Лудогорец). Длинный пас делал Эрик Маркус.
73'
Сон (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йехван Диуф (Ницца). Пас отдал Петар Станич.
72'
Танги Н'Домбеле отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лудогорец.
72'
Момент не реализован! Кайо Видаль (Лудогорец).
71'
Петар Станич (Лудогорец) заработал штрафной на левом фланге.
71'
Правила нарушил Everton Pereira (Ницца).
70'
Правила нарушил Кайо Видаль (Лудогорец).
70'
Brad-hamilton Mantsounga (Ницца) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Оливье Вердон (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Кевин Оморуйи (Ницца).
68'
Кайо Видаль (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йехван Диуф (Ницца). Пас отдал Ivaylo Chochev.
67'
Пауза окончена. Матч продолжается.
67'
Пауза в матче. Проблемы у команды Лудогорец.
67'
Удар заблокирован. Бил Танги Н'Домбеле (Ницца).
66'
Замена у команды Ницца. Isak Jansson ушел, Millan Brignone вышел.
66'
Замена у команды Лудогорец. Yves Bile ушел, Ivaylo Chochev вышел.
65'
Танги Н'Домбеле (Ницца) заработал штрафной в атаке.
65'
Правила нарушил Deroy Duarte (Лудогорец).
64'
Момент не реализован! Кевин Оморуйи (Ницца). Длинный пас отдал Brad-hamilton Mantsounga.
62'
Пауза окончена. Матч продолжается.
62'
Пауза в матче. Травму получил Кайо Видаль (Лудогорец).
61'
Момент не реализован! Том Луше (Ницца).
58'
Педро Наресси (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил Танги Н'Домбеле (Ницца).
56'
Kail Boudache (Ницца) заработал штрафной в атаке.
56'
Правила нарушил Эрик Маркус (Лудогорец).
53'
Танги Н'Домбеле (Ницца) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Правила нарушил Кайо Видаль (Лудогорец).
52'
Kail Boudache (Ницца) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец).
50'
Dinis Almeida отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
50'
Kail Boudache (Ницца) заработал штрафной в атаке.
50'
Правила нарушил Deroy Duarte (Лудогорец).
46'
Yves Bile (Лудогорец) в офсайде.
45'
Замена у команды Ницца. Djibril Coulibaly ушел, Салис Абдул Самед вышел.
45'
Замена у команды Ницца. Тиагу Гувейя ушел, Kail Boudache вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+5'
Сколько минут добавил судья? 3.
45+5'
Момент не реализован! Everton Pereira (Ницца). Навешивал Том Луше с углового.
45+4'
Пауза окончена. Матч продолжается.
45+3'
Пауза в матче. Травму получил Антуан Менди (Ницца).
45+3'
Dinis Almeida отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
45+3'
Момент не реализован! Антуан Менди (Ницца). Пас отдал Кевин Оморуйи.
45+2'
Хендрик Бонманн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Djibril Coulibaly (Ницца).
45+1'
Dinis Almeida отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Тиагу Гувейя (Ницца).
45'
Кайо Видаль (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йехван Диуф (Ницца). Пас отдал Yves Bile.
42'
Гол! 1:0! Забил Петар Станич (Лудогорец). Проникающий пас сделал Кайо Видаль.
41'
Кайо Видаль (Лудогорец) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Йехван Диуф (Ницца). Пас отдал Эрик Маркус.
40'
Момент не реализован! Deroy Duarte (Лудогорец).
39'
Кайо Видаль (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йехван Диуф (Ницца). Пас отдал Эрик Маркус.
37'
Момент не реализован! Isak Jansson (Ницца). Пас отдал Танги Н'Домбеле.
36'
Dinis Almeida (Лудогорец) пробил головой по воротам. Сейв сделал Йехван Диуф (Ницца). Длинный пас делал Петар Станич.
35'
Джума Ба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лудогорец.
34'
Эрик Маркус (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Йехван Диуф (Ницца). Пас отдал Deroy Duarte.
34'
Удар заблокирован. Бил Djibril Coulibaly (Ницца).
34'
Удар заблокирован. Бил Everton Pereira (Ницца). Ассистент - Djibril Coulibaly .
33'
Пауза окончена. Матч продолжается.
32'
Пауза в матче. Травму получил Тиагу Гувейя (Ницца).
32'
Тиагу Гувейя (Ницца) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил Anton Nedyalkov (Лудогорец).
32'
Момент не реализован! Эрик Маркус (Лудогорец). Пас отдал Anton Nedyalkov.
30'
Удар заблокирован. Бил Сон (Лудогорец). Ассистент - Anton Nedyalkov.
27'
Момент не реализован! Эрик Маркус (Лудогорец). Пас отдал Сон.
26'
Yves Bile (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Правила нарушил Танги Н'Домбеле (Ницца).
25'
Dinis Almeida отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
24'
Dinis Almeida (Лудогорец) получил желтую карточку за фол.
24'
Кевин Оморуйи (Ницца) заработал штрафной в атаке.
24'
Правила нарушил Dinis Almeida (Лудогорец).
23'
Антуан Менди (Ницца) пробил головой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец). Пас отдал Тиагу Гувейя.
22'
Хендрик Бонманн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
22'
Brad-hamilton Mantsounga (Ницца) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец).
22'
Удар заблокирован. Бил Тиагу Гувейя (Ницца). Ассистент - Том Луше.
22'
Сон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ницца.
20'
Isak Jansson (Ницца) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Кайо Видаль (Лудогорец).
18'
Правила нарушил Brad-hamilton Mantsounga (Ницца).
18'
Кайо Видаль (Лудогорец) заработал штрафной на правом фланге.
17'
Правила нарушил Brad-hamilton Mantsounga (Ницца).
17'
Кайо Видаль (Лудогорец) заработал штрафной на правом фланге.
17'
Удар заблокирован. Бил Петар Станич (Лудогорец). Ассистент - Deroy Duarte.
13'
Правила нарушил Джума Ба (Ницца).
13'
Кайо Видаль (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Момент не реализован! Антуан Менди (Ницца). Пас отдал Everton Pereira.
11'
Тиагу Гувейя (Ницца) заработал штрафной на правом фланге.
11'
Правила нарушил Эрик Маркус (Лудогорец).
10'
Пауза окончена. Матч продолжается.
10'
Пауза в матче. Травму получил Эрик Маркус (Лудогорец).
9'
Момент не реализован! Кайо Видаль (Лудогорец). Пас после быстрого прохода сделал Yves Bile.
8'
Кевин Оморуйи (Ницца) заработал штрафной в атаке.
8'
Правила нарушил Оливье Вердон (Лудогорец).
5'
Удар заблокирован. Бил Yves Bile (Лудогорец). Ассистент - Педро Наресси.
2'
Правила нарушил Brad-hamilton Mantsounga (Ницца).
2'
Кайо Видаль (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К)
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
14
Петар Станич
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
11
Кайо Видаль
ПВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
(К)
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
41
Everton Pereira
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лудогорец
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
99
S. Ivanov
ЦФ
Ницца
30
Bartosz Żelazowski
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
45
Millan Brignone
ЦП
32
Каиль Будаш
ЦФ
4-2-3-1
39
Бонманн
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
23
Дуарте
30
Наресси
77
Маркус
14
Станич
11
Видаль
29
Биле
3-4-2-1
80
Диуф
33
Менди
36
28
Ба
22
Н'Домбеле
39
41
20
Луше
21
Янссон
47
Гувейя
90
Оморуйи
11
Видаль
2
Андерссон
2
Андерссон
11
Видаль
14
Станич
26
Калоц
26
Калоц
14
Станич
29
Биле
18
Чочев
18
Чочев
29
Биле
77
Маркус
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Маркус
33
Менди
43
43
33
Менди
39
99
Самед
99
Самед
39
21
Янссон
45
45
21
Янссон
47
Гувейя
32
Будаш
32
Будаш
47
Гувейя
Остались в запасе
Лудогорец
Ницца
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
99
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
30
Bartosz Żelazowski
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
99
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
50
Theo Bruyere
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Клод Пюэль
Лудогорец
Точно не сыграют
Агуибу Камара
АП
Руан Секо
ЦФ
Матиас Тиссера
ЦФ
Vinicius Nogueira
ЦЗ
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мельвен Бар
ЛЗ
Жереми Бога
ЛВ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Хишам Будауи
ЦП
Терем Моффи
ЦФ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Шарль Ванхутте
ОП
Элье Ваи
ЦФ
Али Абди
ЛЗ
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Жонатан Клосс
ПЗ
Данте
ЦЗ
Софьян Диоп
АП
Морган Сансон
ЦП
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
Статистика матча Лудогорец - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
448
448
Сейвы
5
7
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
10
9
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
Арена Хувефарма
Посещаемость:
4792
Новости команд
Все
Лудогорец
Ницца
Футболист Кот-д`Ивуара пропустит матч ЧМ-2026 – его не пустили из США в Канаду
18 июня
11
«Ювентус» выкупил Бога
15 июня
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Ницца – Сент-Этьен: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.65
28 мая
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Футболист Кот-д`Ивуара пропустит матч ЧМ-2026 – его не пустили из США в Канаду
18 июня
11
«Ювентус» выкупил Бога
15 июня
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Ницца – Сент-Этьен: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.65
28 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лудогорец
Ницца
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Ницца
4 : 1
29.05.2026
Сент-Этьен
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
26.05.2026
Ницца
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Франция. Кубок, Финал
Ланс
3 : 1
22.05.2026
Ницца
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 35 тур
ЦСКА 1948
1 : 0
16.05.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 34 тур
Лудогорец
1 : 1
13.05.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 33 тур
Левски
0 : 1
09.05.2026
Лудогорец
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Ницца
4 : 1
29.05.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
26.05.2026
Ницца
Франция. Кубок, Финал
Ланс
3 : 1
22.05.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
0 : 0
17.05.2026
Метц
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
2 : 1
10.05.2026
Ницца
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: