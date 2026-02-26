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  • «Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 19:35
Ференцварош
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лудогорец
14' Г. Каничовски 30' К. Закариассен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
26
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
4
Мариано Гомес
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
23
Бенче Этвеш
АП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
14
Петар Станич
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Ференцварош
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
72
Ádám Madarász
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
69
Zlatomir Stoimenov
ВР
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
3-2-3-2
99
26
Сиссе
4
Гомес
28
Раемакерс
25
Макрецкис
15
Абу Фани
11
Деле
23
Этвеш
20
Каду
75
Жозеф
36
Каничовски
4-3-3
39
Бонманн
17
Сон
15
Начмиас
24
Вердон
3
Недялков
9
Дуа
23
Дуарте
6
Наресси
11
Видаль
14
Станич
77
Маркус
26
Сиссе
22
Салаи
22
Салаи
26
Сиссе
15
Абу Фани
18
Ромао
18
Ромао
15
Абу Фани
23
Этвеш
16
Закариассен
16
Закариассен
23
Этвеш
17
Сон
27
27
17
Сон
3
Недялков
2
Андерссон
2
Андерссон
3
Недялков
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
77
Маркус
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Маркус
11
Видаль
12
Секо
12
Секо
11
Видаль
Остались в запасе
Ференцварош
Лудогорец
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
22
Сержио Падт
ВР
69
Zlatomir Stoimenov
ВР
26
Филип Калоц
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
69
Zlatomir Stoimenov
ВР
26
Филип Калоц
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Руй Мота
Ференцварош
Точно не сыграют
Элтон Аколатсе
ЦЗ
Стефан Гартенманн
ЦЗ
Norbert Kaján
ЦЗ
Каллум О'Доуда
ЦП
Под вопросом
Денеш Дибус
ВР
Мариано Гомес
ЦЗ
Лудогорец
Точно не сыграют
Диниш Алмейда
ЦЗ
Ив-Эрик Биле
ЦФ
Агуибу Камара
АП
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Матиас Тиссера
ЦФ
Статистика матча Ференцварош - Лудогорец
5
4
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
3
4
Количество передач
288
437
Сейвы
3
6
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ференцварош» против «Лудогорца», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Лудогорец»

«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лудогорец Ференцварош
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