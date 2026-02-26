26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-2-3-2
99
26
Сиссе
4
Гомес
28
Раемакерс
25
Макрецкис
15
Абу Фани
11
Деле
23
Этвеш
20
Каду
75
Жозеф
36
Каничовски
4-3-3
39
Бонманн
17
Сон
15
Начмиас
24
Вердон
3
Недялков
9
Дуа
23
Дуарте
6
Наресси
11
Видаль
14
Станич
77
Маркус
26
Сиссе
22
Салаи
22
Салаи
26
Сиссе
15
Абу Фани
18
Ромао
18
Ромао
15
Абу Фани
23
Этвеш
16
Закариассен
16
Закариассен
23
Этвеш
17
Сон
27
27
17
Сон
3
Недялков
2
Андерссон
2
Андерссон
3
Недялков
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
77
Маркус
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Маркус
11
Видаль
12
Секо
12
Секо
11
Видаль
Остались в запасе
Ференцварош
Лудогорец
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
22
Сержио Падт
ВР
69
Zlatomir Stoimenov
ВР
26
Филип Калоц
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
72
Ádám Madarász
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
69
Zlatomir Stoimenov
ВР
26
Филип Калоц
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Руй Мота
Ференцварош
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Ференцварош - Лудогорец
5
4
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
3
4
Количество передач
288
437
Сейвы
3
6
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.91
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ференцварош» против «Лудогорца», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Лудогорец»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»