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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ференцварош» против «Лудогорца», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Лудогорец»