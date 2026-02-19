19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
3-2-3-2
39
Бонманн
27
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
17
Сон
9
Дуа
23
Дуарте
6
Наресси
14
Станич
11
Видаль
2-2-3-3
99
26
Сиссе
4
Гомес
25
Макрецкис
15
Абу Фани
20
Каду
23
Этвеш
11
Деле
28
Раемакерс
19
Ковачевич
36
Каничовски
24
Вердон
15
Начмиас
15
Начмиас
24
Вердон
17
Сон
2
Андерссон
2
Андерссон
17
Сон
14
Станич
18
Чочев
18
Чочев
14
Станич
27
77
Маркус
77
Маркус
27
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
23
Этвеш
18
Ромао
18
Ромао
23
Этвеш
20
Каду
47
О'Доуда
47
О'Доуда
20
Каду
15
Абу Фани
16
Закариассен
16
Закариассен
15
Абу Фани
11
Деле
30
Грубер
30
Грубер
11
Деле
19
Ковачевич
75
Жозеф
75
Жозеф
19
Ковачевич
Остались в запасе
Лудогорец
Ференцварош
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
8
Иван Йорданов
ЦП
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
8
Иван Йорданов
ЦП
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
91
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Робби Кин
Лудогорец
Точно не сыграют
Ференцварош
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Лудогорец - Ференцварош
3
4
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
1
Количество передач
353
465
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Ференцвароша», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Ференцварош»
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Источник: «Бомбардир»