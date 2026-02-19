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  • «Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 21:50
Лудогорец
19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ференцварош
24' К. Дуа 67' Сон
27' Деле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
14
Петар Станич
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
26
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
4
Мариано Гомес
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
23
Бенче Этвеш
АП
20
Каду
ПВ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
8
Иван Йорданов
ЦП
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
91
S. Ivanov
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Ференцварош
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
3-2-3-2
39
Бонманн
27
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
17
Сон
9
Дуа
23
Дуарте
6
Наресси
14
Станич
11
Видаль
2-2-3-3
99
26
Сиссе
4
Гомес
25
Макрецкис
15
Абу Фани
20
Каду
23
Этвеш
11
Деле
28
Раемакерс
19
Ковачевич
36
Каничовски
24
Вердон
15
Начмиас
15
Начмиас
24
Вердон
17
Сон
2
Андерссон
2
Андерссон
17
Сон
14
Станич
18
Чочев
18
Чочев
14
Станич
27
77
Маркус
77
Маркус
27
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
23
Этвеш
18
Ромао
18
Ромао
23
Этвеш
20
Каду
47
О'Доуда
47
О'Доуда
20
Каду
15
Абу Фани
16
Закариассен
16
Закариассен
15
Абу Фани
11
Деле
30
Грубер
30
Грубер
11
Деле
19
Ковачевич
75
Жозеф
75
Жозеф
19
Ковачевич
Остались в запасе
Лудогорец
Ференцварош
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
8
Иван Йорданов
ЦП
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
8
Иван Йорданов
ЦП
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
91
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
82
Zalán Tóth
ВР
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
54
B. Nagy
ЦП
10
Jonathan Levi
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Робби Кин
Лудогорец
Точно не сыграют
Агуибу Камара
АП
Матиас Тиссера
ЦФ
Ив-Эрик Биле
ЦФ
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Ференцварош
Точно не сыграют
Элтон Аколатсе
ЦЗ
Стефан Гартенманн
ЦЗ
Norbert Kaján
ЦЗ
Под вопросом
Денеш Дибус
ВР
Статистика матча Лудогорец - Ференцварош
3
4
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
1
Количество передач
353
465
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.57
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Ференцвароша», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Ференцварош»

«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ференцварош Лудогорец
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