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Болгария. Первая лига
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Лудогорец
Результаты
€ 45 млн
Лудогорец - результаты матчей
Разград
Болгария. Первая лига
Стадион:
Арена Хувефарма
Сайт:
http://www.ludogorets.com
Тренер:
Руй Мота
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Лига чемпионов. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига чемпионов. 2012/2013
14.09 | 20:30
Лудогорец
2 : 1
Септември
06.09 | 21:15
Локомотив
1 : 2
Лудогорец
30.08 | 19:00
Спартак Варна
1 : 1
Лудогорец
22.08 | 19:00
Лудогорец
1 : 1
Славия С
15.08 | 21:15
Лудогорец
2 : 0
Ботев
09.08 | 19:00
Черно Море
2 : 3
Лудогорец
02.08 | 19:00
Лудогорец
2 : 1
Ботев Враца
27.07 | 19:00
Дунав
0 : 2
Лудогорец
18.07 | 21:15
Лудогорец
1 : 0
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