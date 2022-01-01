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Болгария. Первая лига
Команды
Лудогорец
Расписание
€ 45 млн
Лудогорец - расписание матчей
Разград
Болгария. Первая лига
Стадион:
Арена Хувефарма
Сайт:
http://www.ludogorets.com
Тренер:
Руй Мота
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 20:30
Левски
- : -
Лудогорец
12.10 | 20:00
Лудогорец
- : -
Арда
24.10 | 18:00
ЦСКА София
- : -
Лудогорец
31.10 | 19:00
Лудогорец
- : -
ЦСКА 1948
07.11 | 19:00
Локомотив Пл
- : -
Лудогорец
21.11 | 19:00
Лудогорец
- : -
Дунав
28.11 | 19:00
Ботев Враца
- : -
Лудогорец
05.12 | 19:00
Лудогорец
- : -
Черно Море
13.02 | 19:00
Ботев
- : -
Лудогорец
20.02 | 19:00
Славия С
- : -
Лудогорец
27.02 | 19:00
Лудогорец
- : -
Спартак Варна
06.03 | 19:00
Лудогорец
- : -
Локомотив
13.03 | 19:00
Септември
- : -
Лудогорец
20.03 | 19:00
Лудогорец
- : -
Левски
03.04 | 18:00
Арда
- : -
Лудогорец
10.04 | 18:00
Лудогорец
- : -
ЦСКА София
17.04 | 18:00
ЦСКА 1948
- : -
Лудогорец
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