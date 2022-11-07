- 23 февраля
- 23:41 Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
- 17 февраля
- 01:19 Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты 2
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 00:55 Лига Европы. «Рома» обыграла «Лудогорец» и вышла в плей-офф
- 3 ноября 2022
- 22:35 Следите за матчем «Рома» – «Лудогорец» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
- 22:32 «Рома» и «Лудогорец» объявили составы на решающий матч Лиги Европы
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 14 октября 2022
- 00:10 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 22:09 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
- 16 сентября 2022
- 00:22 Текст Хоакин из «Бетиса» зажигает в 41: участвует в корриде и забивает рекордный гол в ЛЕ 3
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 2 августа 2022
- 14:23 Фото «Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов 3
- 18 июля 2022
- 19:37 Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары 1
- 25 июня 2022
- 20:09 Товарищеский матч. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Лудогорец». Венгры готовятся к Лиге чемпионов
- 23 февраля 2022
- 12:42 Фото Игрок «Лудогорца» Пластун: «Стыдно, что говорю по-русски!» 44
- 10 декабря 2021
- 01:11 Лига Европы. «Байер» уступил «Ференцварошу» в дебютном матче Лунева и другие результаты 1
- 25 ноября 2021
- 22:59 Лига Европы. «Галатасарай» победил «Марсель» и другие результаты
- 5 ноября 2021
- 01:15 Лига Европы. «Байер» забил четыре гола «Бетису», «Марсель» сыграл вничью с «Лацио» и другие результаты
- 21 октября 2021
- 21:50 Лига Европы. «Лацио» сыграл вничью с «Марселем» и другие результаты 1
- 5 октября 2021
- 13:42 Николич может стать тренером «Лудогорца» 1
- 1 октября 2021
- 00:11 Лига Европы. «Марсель» и «Галатасарай» обошлись без голов, «Байер» четырежды забил «Селтику» и другие результаты
- 16 сентября 2021
- 21:54 Лига Европы. «Галатасарай» обыграл «Лацио», «Бетис» победил «Селтик» в матче с семью голами и другие результаты 3
- 24 августа 2021
- 23:54 Лига чемпионов. «Бенфика» вдесятером сыграла вничью с ПСВ и вышла в групповой этап 3
- 18 августа 2021
- 23:57 Лига чемпионов. «Бенфика» победила ПСВ, «Янг Бойз» в меньшинстве обыграл «Ференцварош» 6