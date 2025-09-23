Введите ваш ник на сайте
«Мальме» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

23 сентября 2025 9:14
Мальме - Лудогорец
24 сент. 2025, среда 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

24 сентября на «Новом стадионе Мальме» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором шведский «Мальме» примет болгарский «Лудогорец». Оба клуба регулярно участвуют в еврокубках, и их встреча открывает новую кампанию с высокими ожиданиями.

«Мальме»

Шведский коллектив показывает стабильность на международной арене. Победа над «Сигмой Оломоуц» (2:0) позволила уверенно выйти в групповой этап. В последних пяти матчах «Мальме» забил шесть голов и пропустил четыре. Команда демонстрирует организованную игру в обороне, в среднем пропуская менее гола за матч, но испытывает трудности с реализацией моментов. В Аллсвенскан «Мальме» идeт неровно, однако в еврокубках команда традиционно играет собраннее, полагаясь на домашнее преимущество и дисциплину в обороне.

«Лудогорец»

Болгарский чемпион прошeл квалификацию уверенно, разгромив «Шкендию-79» (4:1). За последние пять матчей «Лудогорец» забил восемь голов и пропустил пять, при этом команда демонстрирует баланс между атакой и защитой. Серия без поражений в семи из девяти последних игр подтверждает высокий уровень готовности. Однако выездные матчи часто даются болгарам тяжелее, и против организованного «Мальме» им придeтся искать варианты в быстрых атаках.

Факты о командах

«Мальме»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).
  • Победа 2:0 над «Сигмой Оломоуц» в Лиге Европы.
  • 2 ничьи подряд в чемпионате Швеции.

«Лудогорец»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).
  • Разгром «Шкендии-79» 4:1 в квалификации.
  • 2 ничьи подряд в чемпионате Болгарии.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Лига чемпионов, 4 раунд
Лудогорец
2 : 1
24.08.2021
Мальме
Лига чемпионов, 4 раунд
Мальме
2 : 0
18.08.2021
Лудогорец

Прогноз на матч «Мальме» – «Лудогорец»

Обе команды подойдут к встрече с осторожностью, так как матч открывает групповую стадию. «Мальме» силeн дома, играет компактно и редко позволяет сопернику создавать много моментов. «Лудогорец» умеет набирать очки в еврокубках, но в выездных играх часто сталкивается с проблемами. Вероятно, матч получится равным, с минимальным перевесом одной из сторон. На первый план могут выйти надeжность обороны и стандарты, а голы будут добываться ценой больших усилий.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Победа «Мальме» с форой (0) – коэффициент 1.90

1.95
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Лудогорец Мальме
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 