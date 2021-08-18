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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Лудогорец
Мальме - Лудогорец: обзор матча 18 августа 2021
Мальме
18.08.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Лудогорец
26'
В. Бирманчевич
61'
Ж. Инге Бергет
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мальме - Лудогорец
Замена
А. Налич
️️️️
В. Бирманчевич
88'
Замена
Ф. Беймо
️️️️
Ж. Инге Бергет
81'
Замена
М. Абубакари
️️️️
Э. Ракип
81'
73'
Замена
М. Чибота
️️️️
А. Сантана
62'
Замена
Вандерсон
️️️️
Б. Текпетей
ГОЛ! 2:0!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
А. Кристиансен
61'
Желтая карточка
Ф. Брорссон
49'
36'
Желтая карточка
Б. Текпетей
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Н. Мойсандер
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Бирманчевич
Пас отдал
О. Левицки
26'
Желтая карточка
О. Левицки
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦП
21
Петер Гваргис
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
88
Вандерсон
ЦФ
22
Сержио Падт
ЦФ
3-3-4
27
Далин
16
Брорссон
4
Мойсандер
4
Нильсен
10
Кристиансен
5
Рикс
6
Левицки
6
Ракип
7
Бирманчевич
14
Бергет
14
Чолак
4-3-2-1
1
Калина
32
Икоко
24
Вердон
32
Пластун
3
Недялков
5
Гонсалвеш
25
Баджи
80
Сантана
37
Текпетей
80
Каули
79
Сотириу
7
Бирманчевич
7
Налич
7
Налич
7
Бирманчевич
4
Мойсандер
64
Ларссон
64
Ларссон
4
Мойсандер
14
Бергет
2
Беймо
2
Беймо
14
Бергет
6
Ракип
27
Абубакари
27
Абубакари
6
Ракип
80
Сантана
13
Чибота
13
Чибота
80
Сантана
37
Текпетей
88
Вандерсон
88
Вандерсон
37
Текпетей
Остались в запасе
Мальме
Лудогорец
1
Исмаэль Диавара
ВР
21
Петер Гваргис
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
8
Доминик Янков
АП
23
Пламен Илиев
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
22
Сержио Падт
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
21
Петер Гваргис
ЦФ
38
Ноа Элье
ЦФ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
Остались в запасе
8
Доминик Янков
АП
23
Пламен Илиев
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
22
Сержио Падт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Мальме - Лудогорец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
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