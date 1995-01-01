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    Петер Гваргис

    #21 | Нападающий
    Имя Петер
    Фамилия Гваргис
    Состав Без клуба
    Родной город Сидней
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 сентября 2000 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 250
    тыс
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