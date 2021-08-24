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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Мальме
Лудогорец - Мальме: обзор матча 24 августа 2021
Лудогорец
24.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Мальме
10'
А. Недялков
60'
П. Сотириу (П)
42'
В. Бирманчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лудогорец - Мальме
90'
+2
Замена
Э. Ракип
️️️️
О. Левицки
90'
+2
Замена
М. Абубакари
️️️️
А. Чолак
Желтая карточка
П. Сотириу
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
С. Рикс
80'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
Замена
М. Чибота
️️️️
Вандерсон
74'
Замена
Жозуэ
️️️️
О. Вердон
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Сотириу
60'
Желтая карточка
Д. Янков
48'
Замена
А. Сантана
️️️️
С. Баджи
46'
Замена
Сисиньо
️️️️
Д. Икоко
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Бирманчевич
40'
Замена
И. Диавара
️️️️
Й. Далин
Желтая карточка
С. Баджи
37'
Замена
Д. Янков
️️️️
Каули
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Недялков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
8
Инносент Бонке
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
22
Сержио Падт
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Мальме
31
Мелькер Элльборг
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
21
Петер Гваргис
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Малик Абубакари
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Калина
3
Недялков
32
Пластун
24
Вердон
32
Икоко
5
Гонсалвеш
25
Баджи
88
Вандерсон
80
Каули
77
Десподов
79
Сотириу
3-3-1-3
27
Далин
15
Ахмедходжич
4
Нильсен
16
Брорссон
6
Левицки
10
Кристиансен
5
Рикс
7
Бирманчевич
14
Чолак
8
Бонке
14
Бергет
24
Вердон
23
Жозуэ
23
Жозуэ
24
Вердон
32
Икоко
40
Сисиньо
40
Сисиньо
32
Икоко
25
Баджи
80
Сантана
80
Сантана
25
Баджи
80
Каули
8
Янков
8
Янков
80
Каули
88
Вандерсон
13
Чибота
13
Чибота
88
Вандерсон
27
Далин
1
Диавара
1
Диавара
27
Далин
6
Левицки
6
Ракип
6
Ракип
6
Левицки
14
Чолак
27
Абубакари
27
Абубакари
14
Чолак
Остались в запасе
Лудогорец
Мальме
23
Пламен Илиев
ВР
22
Сержио Падт
ВР
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
2
Феликс Беймо
ПЗ
31
Мелькер Элльборг
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
21
Петер Гваргис
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
22
Сержио Падт
ВР
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Остались в запасе
2
Феликс Беймо
ПЗ
31
Мелькер Элльборг
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
21
Петер Гваргис
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Лудогорец - Мальме
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
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0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
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2 : 0
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Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
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Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
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Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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