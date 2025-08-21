21 августа в Скопье на стадионе «Филипп II» состоится матч плей-офф Лиги Европы между македонской «Шкендией» и болгарским «Лудогорцем». Обе команды выбыли из квалификации Лиги чемпионов, но сохраняют амбиции проявить себя в Лиге Европы. Для «Шкендии» это шанс реабилитироваться после разгрома от «Карабаха», а «Лудогорец» стремится компенсировать невзрачную игру в последних матчах еврокубков.

«Шкендия»

Македонский клуб подходит к матчу с ярко выраженной атакующей формой. За последние пять встреч команда забила 11 мячей, при этом ни разу не сохранив свои ворота в неприкосновенности. Особенно показателен результат в национальном чемпионате, где «Шкендия» уверенно разгромила «Шкупи» 5:1. Однако поражения от «Карабаха» (1:5 и 0:1) выявили серьeзные проблемы в обороне при игре против более сильных соперников.

В еврокубках команда показывает непредсказуемые результаты. Победа над «ФКСБ» на выезде (2:1) – это пример того, как «Шкендия» способна извлекать максимум из своих моментов. Тем не менее, пропуск по 1.80 мяча в среднем за игру – тревожный сигнал перед встречей с более организованным «Лудогорцем».

«Лудогорец»

Болгарский гранд в последние недели демонстрирует прагматичный и сдержанный футбол. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, а в пяти крайних играх пропустила всего 4 мяча. При этом атака команды выглядит менее убедительно: всего 5 голов за тот же период, и в трeх матчах – по нулям. Ничья 0:0 с «Локомотивом» и поражение 0:3 от «Ференцвароша» в квалификации ЛЧ говорят о трудностях в созидании.

Тем не менее, «Лудогорец» сохраняет организацию в обороне и способен сдерживать агрессивных соперников. В среднем команда пропускает 0.80 гола за матч, что особенно важно на выезде. На фоне нестабильной обороны «Шкендии» этот фактор может сыграть ключевую роль в исходе встречи.

Факты о командах:

«Шкендия»

В последних 5 матчах: 11 забитых, 9 пропущенных

В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 5 матчах подряд

«Лудогорец»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

В последних 5 матчах: 5 забитых, 4 пропущенных

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено

Не пропускал в 2 из 3 последних игр

Прогноз на матч «Шкендия» – «Лудогорец»

Форма «Шкендии» в атаке вызывает уважение, но оборона остаeтся слишком уязвимой, особенно против организованных соперников. «Лудогорец» умеет наказывать за ошибки и демонстрирует надeжность в защите. Учитывая текущую динамику и стили игры, болгарская команда выглядит предпочтительнее. Вероятно, игра получится сдержанной: «Лудогорец» будет контролировать ритм и искать возможности на контратаках, а «Шкендии» придeтся вскрывать одну из самых устойчивых оборон в этом отборе.

Рекомендованные ставки: