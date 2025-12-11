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  • «Лудогорец» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Лудогорец» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 19:35
Лудогорец
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
3 : 3
Завершен
ПАОК
33' П. Станич 70' О. Вердон 77' И. Чочев
39' К. Десподов 48' А. Вольяччо 90' A. Mythou
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
26
Филип Калоц
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
14
Петар Станич
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Тайсон
(К) ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Лудогорец
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
81
Georgi Penev
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
4-2-3-1
39
Бонманн
3
Недялков
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
26
Калоц
23
Дуарте
11
Видаль
14
Станич
37
Текпетей
29
Биле
4-2-2-2
1
Павленка
94
Кедзиора
3
Кенни
4
Вольяччо
21
Баба
8
Мейте
21
Оздоев
77
Десподов
18
Иванушец
11
Тайсон
63
Чалов
29
Биле
18
Чочев
18
Чочев
29
Биле
26
Калоц
82
Йорданов
82
Йорданов
26
Калоц
11
Видаль
77
Маркус
77
Маркус
11
Видаль
37
Текпетей
10
10
37
Текпетей
8
Мейте
22
Бьянко
22
Бьянко
8
Мейте
21
Оздоев
2
Камара
2
Камара
21
Оздоев
11
Тайсон
14
Живкович
14
Живкович
11
Тайсон
18
Иванушец
65
Константелиас
65
Константелиас
18
Иванушец
63
Чалов
56
56
63
Чалов
Остались в запасе
Лудогорец
ПАОК
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
Главный тренер
Руй Мота
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Лудогорец - ПАОК
3
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
411
538
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
14
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.18
3.4
xGP (предотвращенные голы)
-1.06
-1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против ПАОКа, 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ПАОК

«Лудогорец» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Лудогорец
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