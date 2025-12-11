11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-2-3-1
39
Бонманн
3
Недялков
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
26
Калоц
23
Дуарте
11
Видаль
14
Станич
37
Текпетей
29
Биле
4-2-2-2
1
Павленка
94
Кедзиора
3
Кенни
4
Вольяччо
21
Баба
8
Мейте
21
Оздоев
77
Десподов
18
Иванушец
11
Тайсон
63
Чалов
29
Биле
18
Чочев
18
Чочев
29
Биле
26
Калоц
82
Йорданов
82
Йорданов
26
Калоц
11
Видаль
77
Маркус
77
Маркус
11
Видаль
37
Текпетей
10
10
37
Текпетей
8
Мейте
22
Бьянко
22
Бьянко
8
Мейте
21
Оздоев
2
Камара
2
Камара
21
Оздоев
11
Тайсон
14
Живкович
14
Живкович
11
Тайсон
18
Иванушец
65
Константелиас
65
Константелиас
18
Иванушец
63
Чалов
56
56
63
Чалов
Остались в запасе
Лудогорец
ПАОК
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
Главный тренер
Руй Мота
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Лудогорец - ПАОК
3
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
411
538
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
14
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.18
3.4
xGP (предотвращенные голы)
-1.06
-1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против ПАОКа, 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ПАОК
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»