29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Перерыв
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-2-3-1
39
Бонманн
3
Недялков
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
23
Дуарте
30
Наресси
77
Маркус
14
Станич
11
Видаль
29
Биле
3-4-2-1
80
Диуф
33
Менди
36
28
Ба
39
41
20
Луше
22
Н'Домбеле
47
Гувейя
21
Янссон
90
Оморуйи
Остались в запасе
Лудогорец
Ницца
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
99
S. Ivanov
ЦФ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
50
Theo Bruyere
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
45
Millan Brignone
ЦП
32
Kaïl Boudache
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
99
S. Ivanov
ЦФ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Остались в запасе
50
Theo Bruyere
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
45
Millan Brignone
ЦП
32
Kaïl Boudache
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Клод Пюэль
Лудогорец
Точно не сыграют
Статистика матча Лудогорец - Ницца
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
5
5
Количество передач
256
197
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.56
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Ниццы», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»