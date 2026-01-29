Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Лудогорец» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Лудогорец» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:14
Лудогорец
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Перерыв
Ницца
42' П. Станич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
14
Петар Станич
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
11
Кайо Видаль
ПВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
(К) ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
41
Everton Pereira
ЦП
20
Том Луше
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лудогорец
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
99
S. Ivanov
ЦФ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Ницца
50
Theo Bruyere
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
45
Millan Brignone
ЦП
32
Kaïl Boudache
ЦФ
4-2-3-1
39
Бонманн
3
Недялков
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
23
Дуарте
30
Наресси
77
Маркус
14
Станич
11
Видаль
29
Биле
3-4-2-1
80
Диуф
33
Менди
36
28
Ба
39
41
20
Луше
22
Н'Домбеле
47
Гувейя
21
Янссон
90
Оморуйи
Остались в запасе
Лудогорец
Ницца
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
99
S. Ivanov
ЦФ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
50
Theo Bruyere
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
45
Millan Brignone
ЦП
32
Kaïl Boudache
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
67
Дамьян Христов
ВР
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
99
S. Ivanov
ЦФ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Остались в запасе
50
Theo Bruyere
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
53
Yanis Sofikitis
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
45
Millan Brignone
ЦП
32
Kaïl Boudache
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Клод Пюэль
Лудогорец
Точно не сыграют
Агуибу Камара
АП
Руан Секо
ЦФ
Матиас Тиссера
ЦФ
Vinicius Nogueira
ЦЗ
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мельвен Бар
ЛЗ
Жереми Бога
ЛВ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Хишам Будауи
ЦП
Терем Моффи
ЦФ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Шарль Ванхутте
ОП
Элье Ваи
ЦФ
Али Абди
ЛЗ
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Жонатан Клосс
ПЗ
Данте
ЦЗ
Софьян Диоп
АП
Kojo Peprah Oppong
ЦЗ
Морган Сансон
ЦП
Статистика матча Лудогорец - Ницца
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
5
5
Количество передач
256
197
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.56
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Ниццы», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец»«Ницца»

«Лудогорец» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ницца Лудогорец
