02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-3-3
22
Падт
3
Недялков
17
Сон
4
Алмейда
15
Куртулуш
29
Биле
6
Наресси
26
Калоц
77
Маркус
14
Станич
11
Видаль
3-1-1-3-2
1
Вальес
4
Натан
16
Гомес
23
Фирпо
21
Рока
5
Альтимира
24
Руйбаль
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
6
Авила
94
Бакамбу
15
Куртулуш
24
Вердон
24
Вердон
15
Куртулуш
26
Калоц
18
Чочев
18
Чочев
26
Калоц
77
Маркус
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Маркус
29
Биле
9
9
29
Биле
3
Недялков
91
91
3
Недялков
23
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
23
Фирпо
24
Руйбаль
12
Ортис
12
Ортис
24
Руйбаль
21
Рока
4
Амрабат
4
Амрабат
21
Рока
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Рикельме
Остались в запасе
Лудогорец
Бетис
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лудогорец - Бетис
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
15
Офсайды
2
5
Количество передач
479
419
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Бетиса», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»