В четверг, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Лудогорец» и «Шкендия». Матч пройдет в Разграде, начало – в 20:30 (мск).

В первом матче победила «Шкендия» – 2:1. За македонский клуб забили Лиридон Латифи и Бесарт Ибраими, за болгар – Дерой Дуарте.

«Лудогорец»

В отборе Лиги чемпионов «Лудогорец» обыграл «Риеку» (0:0, 3:1), но проиграл «Ференцварошу» (0:0, 0:3). После 5 туров чемпионата Болгарии команда лидирует с 13 очками.

Последние результаты «Лудогорца»:

21.08.25 «Шкендия» – «Лудогорец» – 2:1 ЛЕ;

17.08.25 «Лудогорец» – «Локомотив» – 0:0;

12.08.25 «Ференцварош» – «Лудогорец» – 3:0 ЛЧ.

«Шкендия»

В отборе Лиги чемпионов подопечные Артима Шакири обыграли «Нью-Сейнтс» и ФКСБ, но проиграли «Карабаху». В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» после 3 туров набрала 7 очков.

Предыдущие результаты «Шкендии»:

24.08.25 «Шкендия» – «Арсими» – 0:0;

21.08.25 «Шкендия» – «Лудогорец» – 2:1 ЛЕ;

16.08.25 «Македония» – «Шкендия» – 1:3.

Очные встречи в Лиге Европы

21.08.25 «Шкендия» – «Лудогорец» – 2:1.

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Шкендия»

«Лудогорец» имеет хорошие шансы на выход в следующую стадию. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 12.00.