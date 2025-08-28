Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лудогорец» – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 12.00

28 августа 2025 8:47
Лудогорец - Шкендия
28 авг. 2025, четверг 20:30 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
12.00
Победа «Лудогорца» со счетом 3:1
Сделать ставку

В четверг, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Лудогорец» и «Шкендия». Матч пройдет в Разграде, начало – в 20:30 (мск).

В первом матче победила «Шкендия» – 2:1. За македонский клуб забили Лиридон Латифи и Бесарт Ибраими, за болгар – Дерой Дуарте.

«Лудогорец»

В отборе Лиги чемпионов «Лудогорец» обыграл «Риеку» (0:0, 3:1), но проиграл «Ференцварошу» (0:0, 0:3). После 5 туров чемпионата Болгарии команда лидирует с 13 очками.

Последние результаты «Лудогорца»:

  • 21.08.25 «Шкендия» – «Лудогорец» – 2:1 ЛЕ;
  • 17.08.25 «Лудогорец» – «Локомотив» – 0:0;
  • 12.08.25 «Ференцварош» – «Лудогорец» – 3:0 ЛЧ.

«Шкендия»

В отборе Лиги чемпионов подопечные Артима Шакири обыграли «Нью-Сейнтс» и ФКСБ, но проиграли «Карабаху». В чемпионате Северной Македонии «Шкендия» после 3 туров набрала 7 очков.

Предыдущие результаты «Шкендии»:

  • 24.08.25 «Шкендия» – «Арсими» – 0:0;
  • 21.08.25 «Шкендия» – «Лудогорец» – 2:1 ЛЕ;
  • 16.08.25 «Македония» – «Шкендия» – 1:3.

Очные встречи в Лиге Европы

  • 21.08.25 «Шкендия» – «Лудогорец» – 2:1.

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Шкендия»

«Лудогорец» имеет хорошие шансы на выход в следующую стадию. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 12.00.

12.00
Победа «Лудогорца» со счетом 3:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Шкендия Лудогорец
Другие прогнозы
29.08.2025
15:30
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Полтава - Заря
Обе забьют
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 