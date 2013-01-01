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    Лудогорец - состав

    Город Разград
    Дивизион Болгария-ПФГ "А"
    Сайт www.ludogorets.com
    Стадион Арена Хувефарма
    Тренер Анте Шимунджа
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Падт Сержио Нидерланды Вра 32 2 0 0 1 0 € 1.5 млн.
    30 Пластун Игорь Украина Защ 32 2 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    16 Витри Аслак Норвегия Защ 26 2 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    3 Недялков Антон Болгария Защ 29 1 0 0 0 0 -
    14 Гроппер Денни Израиль Защ 23 1 0 0 0 0 -
    64 Янков Доминик Болгария Пол 22 2 0 0 0 0 -
    8 Гонсалвеш Клауде Португалия Пол 28 2 0 0 0 0 -
    8 Нонато Бразилия Пол 25 2 0 0 0 0 € 1.8 млн.
    30 Наресси Педро Бразилия Пол 25 2 0 0 1 0 -
    6 Пиотровски Якуб Польша Пол 25 1 0 0 0 1 € 0.8 млн.
    23 Шоу Ангола Пол 23 1 0 0 1 0 -
    90 Делев Спас Болгария Нап 33 2 0 0 0 0 -
    37 Текпетей Бернард Гана Нап 25 2 0 0 0 0 € 1.6 млн.
    11 Десподов Кирил Болгария Нап 26 2 0 2 1 0 -
    10 Тиссера Матиас Аргентина Нап 26 2 0 0 1 0 -
    9 Тиаго Игор Бразилия Нап 21 2 2 0 0 0 -
    12 Слуга Симон Хорватия Вра 29 - - - - - -
    24 Вердон Оливье Бенин Защ 27 - - - - - -
    5 Терзиев Георги Болгария Защ 30 - - - - - -
    21 Карничник Жан Словения Защ 28 - - - - - € 0.4 млн.
    95 Каули Бразилия Пол 27 - - - - - -
    73 Рик Бразилия Нап 23 - - - - - € 0.7 млн.
    17 Жоржиньо Гвинея-Биссау Португалия Нап 27 - - - - - -
    74 Кельовлуев Хюсеин Болгария Нап 22 - - - - - € 0.15 млн.
    Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 8
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