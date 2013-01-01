Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Падт Сержио
|Вра
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 1.5 млн.
|30
|Пластун Игорь
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|16
|Витри Аслак
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|3
|Недялков Антон
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Гроппер Денни
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|64
|Янков Доминик
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Гонсалвеш Клауде
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Нонато
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.8 млн.
|30
|Наресси Педро
|Пол
|25
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|6
|Пиотровски Якуб
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|1
|€ 0.8 млн.
|23
|Шоу
|Пол
|23
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|90
|Делев Спас
|Нап
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|37
|Текпетей Бернард
|Нап
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.6 млн.
|11
|Десподов Кирил
|Нап
|26
|2
|0
|2
|1
|0
|-
|10
|Тиссера Матиас
|Нап
|26
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|9
|Тиаго Игор
|Нап
|21
|2
|2
|0
|0
|0
|-
|12
|Слуга Симон
|Вра
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Вердон Оливье
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Терзиев Георги
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Карничник Жан
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.4 млн.
|95
|Каули
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|73
|Рик
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.7 млн.
|17
|Жоржиньо
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|74
|Кельовлуев Хюсеин
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 8