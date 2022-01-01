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Болгария. Первая лига
Команды
Лудогорец
Состав
€ 45 млн
Лудогорец - состав команды
Разград
Болгария. Первая лига
Стадион:
Арена Хувефарма
Сайт:
http://www.ludogorets.com
Тренер:
Руй Мота
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Грбич Иво
Вра
30
€ 1 млн
39
Бонманн Хендрик
Вра
32
€ 0.75 млн
15
Куртулуш Эдвин
Защ
26
€ 2.5 млн
4
Абдельмагид Хоссам
Защ
25
€ 2 млн
3
Недялков Антон
Защ
33
€ 1.2 млн
17
Сон
Защ
32
€ 1.2 млн
24
Вердон Оливье
Защ
30
€ 1.2 млн
2
Андерссон Джоэл
Защ
29
€ 1 млн
55
Начмиас Идан
Защ
29
€ 0.7 млн
5
Терзиев Георги
Защ
34
€ 0.025 млн
22
Mihail Polendakov
Защ
-
27
Vinicius Nogueira
Защ
-
73
Rostom Dendaoui
Защ
-
14
Станич Петар
Пол
25
€ 3.5 млн
9
Дуа Квадво
Пол
29
€ 2 млн
20
Камара Агуибу
Пол
25
€ 1.8 млн
23
Дуарте Дерой
Пол
27
€ 1.8 млн
18
Чочев Ивайло
Пол
33
€ 1.5 млн
26
Калоц Филип
Пол
26
€ 1.5 млн
30
Наресси Педро
Пол
28
€ 1.2 млн
75
Сыров Елисей
Пол
18
-
10
Рибейро Натан
Нап
21
€ 4 млн
77
Маркус Эрик
Нап
22
€ 3.5 млн
11
Видаль Кайо
Нап
25
€ 3.2 млн
12
Секо Руан
Нап
25
€ 3 млн
8
Шуиар Мунир
Нап
27
€ 2.8 млн
37
Текпетей Бернард
Нап
29
€ 2.5 млн
29
Биле Ив-Эрик
Нап
21
€ 0.9 млн
10
Matheus Machado Ferreira
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 8
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