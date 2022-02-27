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    Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте

    «Цюрих», лидер чемпионата Швейцарии, в 23-м туре победил «Базель». Голы гостей забили полузащитник Валентин Штокер и Михаэль Ланг.

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов впервые в Швейцарии не попал в стартовый состав. Россиянина выпустили на 70-й минуте.

    Швейцария. Суперлига. 23-й тур

    Цюрих – Базель – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Маркезано, 8 (с пенальти); 2:0 – Крамер, 16; 2:1 – Штокер, 38; 3:1 – Гнонто, 79; 3:2 – Ланг, 90+1; 4:2 – Боранияшевич, 90+6.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

    Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»

    Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист

    Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 20:25
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