Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте

«Цюрих», лидер чемпионата Швейцарии, в 23-м туре победил «Базель». Голы гостей забили полузащитник Валентин Штокер и Михаэль Ланг.

Нападающий «Базеля» Федор Чалов впервые в Швейцарии не попал в стартовый состав. Россиянина выпустили на 70-й минуте.

Швейцария. Суперлига. 23-й тур

Цюрих – Базель – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Маркезано, 8 (с пенальти); 2:0 – Крамер, 16; 2:1 – Штокер, 38; 3:1 – Гнонто, 79; 3:2 – Ланг, 90+1; 4:2 – Боранияшевич, 90+6.

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Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»

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