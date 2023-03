Полузащитник «Цюриха» упал в ров, празднуя гол в ворота АЕКа

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между АЕКом и «Цюрихом» (0:1) произошел курьезный эпизод.

На 61-й минуте встречи полузащитник швейцарской команды Бенжамин Кололли забил гол, после чего побежал праздновать его с болельщиками.

Кололли перепрыгнул несколько ограждений, а затем упал в ров около трибун.

Футболист сумел избежать травмы и доиграл матч до конца.

Когда хотел отпраздновать гол – но упал в яму

