Полузащитник «Цюриха» упал в ров, празднуя гол в ворота АЕКа

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между АЕКом и «Цюрихом» (0:1) произошел курьезный эпизод.
На 61-й минуте встречи полузащитник швейцарской команды Бенжамин Кололли забил гол, после чего побежал праздновать его с болельщиками.
Кололли перепрыгнул несколько ограждений, а затем упал в ров около трибун.
Футболист сумел избежать травмы и доиграл матч до конца.
Когда хотел отпраздновать гол – но упал в яму
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру