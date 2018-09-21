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    Полузащитник «Цюриха» упал в ров, празднуя гол в ворота АЕКа

    В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между АЕКом и «Цюрихом» (0:1) произошел курьезный эпизод.

    На 61-й минуте встречи полузащитник швейцарской команды Бенжамин Кололли забил гол, после чего побежал праздновать его с болельщиками.

    Кололли перепрыгнул несколько ограждений, а затем упал в ров около трибун.

    Футболист сумел избежать травмы и доиграл матч до конца.

    Когда хотел отпраздновать гол – но упал в яму

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 01:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 сентября 2018, 16:21

      Хорошо, что хоть не убился)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 сентября 2018, 14:40

      Ахаха)) Особенно эпично удивлённое выражение лица на паузе, когда тот понял, что вниз лететь больше, чем он планировал)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 13:07

      Когда игрока переполняют радостные чувства ,тут уж не до рва.

      3
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 21 сентября 2018, 10:52

      когда играешь в гостях и не знаешь особенностей местного стадика)))

      2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 21 сентября 2018, 10:47

      Прямиком в ад...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      fargus133 21 сентября 2018, 10:12

      Это защита от ПУСИРАЙОТ ))

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 сентября 2018, 10:08

      Ров)))) Кольев и требучетов не хватает)))

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 21 сентября 2018, 09:03

      Жив ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54687

      MaxRnD 21 сентября 2018, 05:01

      Повезло. А ведь в ров могли выпустить хищников, либо установить поблизости минные поля и заграждения из колючей проволоки ....

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