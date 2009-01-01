Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|22:30
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:30
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|16:15
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Цюрих
|1:0
|Санкт-Галлен
|17 тур
|21 января, суббота
|20:00
|Люцерн
|2:2
|Цюрих
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:15
|Цюрих
|4:1
|Серветт
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:30
|Лугано
|2:0
|Цюрих
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|16:15
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|1:4
|Грассхоппер
|12 тур
|20 октября, четверг
|21:30
|Базель
|0:0
|Цюрих
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|0:0
|Янг Бойз
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|0:0
|Винтертур
|9 тур
|1 октября, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|1:1
|Цюрих
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|3:2
|Цюрих
|7 тур
|3 сентября, суббота
|21:30
|Цюрих
|1:2
|Лугано
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|2:4
|Базель
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|15:15
|Винтертур
|1:1
|Цюрих
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|15:15
|Цюрих
|0:3
|Сьон
|3 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Цюрих
|2 тур
|23 июля, суббота
|19:00
|Цюрих
|0:0
|Люцерн
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих