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Швейцария. Суперлига
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Цюрих
Результаты
€ 10 млн
Цюрих - результаты матчей
Цюрих
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Летцигрунд
Сайт:
http://www.fcz.ch/
Тренер:
Деннис Хедигер
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Швейцария. Суперлига. 2025/2026
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Лига конференций. 2024/2025
Швейцария. Суперлига. 2024/2025
Швейцария. Суперлига. 2023/2024
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Швейцария. Суперлига. 2018/2019
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Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
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Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Швейцария. Суперлига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Швейцария. Суперлига. 2013/2014
Швейцария. Суперлига. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Швейцария. Супер-Лига. 2011/2012
Швейцария. Супер-Лига. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Швейцарии. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
16.05 | 19:00
Цюрих
0 : 2
Серветт
12.05 | 21:30
Люцерн
1 : 0
Цюрих
09.05 | 19:00
Цюрих
2 : 1
Грассхоппер
02.05 | 19:00
Винтертур
2 : 2
Цюрих
25.04 | 19:00
Лозанна-Спорт
3 : 0
Цюрих
11.04 | 19:00
Цюрих
0 : 1
Лугано
06.04 | 17:30
Санкт-Галлен
2 : 1
Цюрих
21.03 | 20:00
Цюрих
2 : 1
Тун
14.03 | 20:00
Цюрих
1 : 2
Сьон
07.03 | 20:00
Серветт
2 : 1
Цюрих
04.03 | 22:30
Цюрих
1 : 2
Лозанна-Спорт
01.03 | 18:30
Янг Бойз
3 : 0
Цюрих
21.02 | 22:30
Грассхоппер
1 : 2
Цюрих
14.02 | 20:00
Цюрих
1 : 4
Люцерн
11.02 | 22:30
Цюрих
3 : 0
Винтертур
08.02 | 18:30
Базель
2 : 1
Цюрих
01.02 | 18:30
Янг Бойз
3 : 0
Цюрих
25.01 | 18:30
Цюрих
3 : 4
Базель
18.01 | 16:00
Серветт
1 : 1
Цюрих
20.12 | 20:00
Тун
4 : 2
Цюрих
17.12 | 22:30
Цюрих
0 : 1
Лугано
13.12 | 20:00
Цюрих
2 : 2
Винтертур
06.12 | 22:30
Санкт-Галлен
1 : 2
Цюрих
29.11 | 20:00
Цюрих
1 : 0
Грассхоппер
23.11 | 16:00
Сьон
2 : 2
Цюрих
08.11 | 20:00
Цюрих
3 : 2
Люцерн
01.11 | 22:30
Цюрих
1 : 2
Лозанна-Спорт
29.10 | 22:30
Базель
2 : 0
Цюрих
26.10 | 16:00
Цюрих
2 : 3
Янг Бойз
18.10 | 21:30
Лугано
1 : 0
Цюрих
04.10 | 21:30
Грассхоппер
3 : 0
Цюрих
27.09 | 21:30
Цюрих
3 : 1
Санкт-Галлен
13.09 | 19:00
Цюрих
2 : 1
Серветт
30.08 | 19:00
Винтертур
1 : 3
Цюрих
23.08 | 19:00
Цюрих
0 : 4
Тун
10.08 | 17:30
Лозанна-Спорт
1 : 2
Цюрих
03.08 | 17:30
Люцерн
1 : 1
Цюрих
25.07 | 21:30
Цюрих
2 : 3
Сьон
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