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    Цюрих - результаты

    Город Цюрих
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.fcz.ch/
    Стадион Летцигрунд
    Тренер Франко Фода
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 22:30 Цюрих 2:2 Янг Бойз
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:30 Грассхоппер 1:2 Цюрих
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 18:30 Цюрих 1:1 Винтертур
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 16:15 Сьон 0:1 Цюрих
    18 тур
    		29 января, воскресенье 18:30 Цюрих 1:0 Санкт-Галлен
    17 тур
    		21 января, суббота 20:00 Люцерн 2:2 Цюрих
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:15 Цюрих 4:1 Серветт
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:30 Лугано 2:0 Цюрих
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 16:15 Сьон 0:1 Цюрих
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:30 Цюрих 1:4 Грассхоппер
    12 тур
    		20 октября, четверг 21:30 Базель 0:0 Цюрих
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 17:30 Цюрих 0:0 Янг Бойз
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 17:30 Цюрих 0:0 Винтертур
    9 тур
    		1 октября, суббота 21:30 Грассхоппер 1:1 Цюрих
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:15 Серветт 3:2 Цюрих
    7 тур
    		3 сентября, суббота 21:30 Цюрих 1:2 Лугано
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 17:30 Цюрих 2:4 Базель
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 15:15 Винтертур 1:1 Цюрих
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 15:15 Цюрих 0:3 Сьон
    3 тур
    		30 июля, суббота 19:00 Санкт-Галлен 2:0 Цюрих
    2 тур
    		23 июля, суббота 19:00 Цюрих 0:0 Люцерн
    1 тур
    		16 июля, суббота 19:00 Янг Бойз 4:0 Цюрих
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