«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба

По информации «Чемпионата», бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов может вернуться в Турцию.

32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.

Также интерес к игроку проявляют «Цюрих» и клуб из Катара. При этом сам Кудряшов хотел бы остаться в России.

Кудряшов играл в Сочи с лета.

Команда в РПЛ идет последней.

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