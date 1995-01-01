«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба

Интересно, что там всё же произошло. Сочинским солнышком что-ли Феде голову напекло?
По информации «Чемпионата», бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов может вернуться в Турцию.
32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.
Также интерес к игроку проявляют «Цюрих» и клуб из Катара. При этом сам Кудряшов хотел бы остаться в России.
- Кудряшов играл в Сочи с лета.
- Команда в РПЛ идет последней.
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