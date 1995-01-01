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    «Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба

    По информации «Чемпионата», бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов может вернуться в Турцию.

    32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.

    Также интерес к игроку проявляют «Цюрих» и клуб из Катара. При этом сам Кудряшов хотел бы остаться в России.

    • Кудряшов играл в Сочи с лета.
    • Команда в РПЛ идет последней.

    Директор «Сочи»: «Не хочу говорить, почему расторгли контракт с Кудряшовым»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1306

      Давид59 10 минут назад

      Интересно, что там всё же произошло. Сочинским солнышком что-ли Феде голову напекло?

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