Директор «Сочи»: «Не хочу говорить, почему расторгли контракт с Кудряшовым»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что защитник Фeдор Кудряшов покидает клуб. Функционер не стал раскрывать причины.

«Да, мы расторгли контракт с Федором. По какой причине? Не хочу говорить», – цитирует Рубашко Sport24.