Лига Европы. «Валенсия» обыграла «Селтик», у Черышева гол и ассист. «Шахтер» вдесятером сыграл вничью с «Айнтрахтом»

«Валенсия» обыграла «Селтик» в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:0. Российский полузащитник Денис Черышев забил гол и отдал голевую передачу.

В другой встрече «Шахтер» сыграл вничью с «Айнтрахтом» – 2:2. На 11-й минуте встречи у украинской команды удалили полузащитника Тараса Степаненко.

Результаты других матчей:

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Брюгге (Бельгия) – Зальцбург (Австрия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Юнузович, 17; 1:1 – Денсвил, 65; 2:1 – Уэсли, 81.

Виктория (Чехия) – Динамо (Хорватия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ольмо, 41; 1:1 – Перница, 54; 2:1 – Перница, 83.

Мальме (Швеция) – Челси (Англия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Баркли, 30; 0:2 – Жиру, 58; 1:2 – Кристиансен, 80.

Селтик (Шотландия) – Валенсия (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Черышев, 42; 0:2 – Собрино, 49.

Спортинг (Португалия) – Вильярреал (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Альфонсо, 3.

Удаление: Акуна, 77 – нет.

Цюрих (Швейцария) – Наполи (Италия) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Инсинье, 12; 0:2 – Кальехон, 21; 0:3 – Зелинский, 77; 1:3 – Кололли, 83.

Шахтер (Украина) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Хинтерггер, 7; 1:1 – Марлос (с пенальти), 10; 1:2 – Костич, 50; 2:2 – Тайсон, 67.

Удаление: Степаненко, 11 – нет.

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