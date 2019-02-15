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    Лига Европы. «Валенсия» обыграла «Селтик», у Черышева гол и ассист. «Шахтер» вдесятером сыграл вничью с «Айнтрахтом»

    «Валенсия» обыграла «Селтик» в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:0. Российский полузащитник Денис Черышев забил гол и отдал голевую передачу.

    В другой встрече «Шахтер» сыграл вничью с «Айнтрахтом» – 2:2. На 11-й минуте встречи у украинской команды удалили полузащитника Тараса Степаненко.

    Результаты других матчей:

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Брюгге (Бельгия) – Зальцбург (Австрия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Юнузович, 17; 1:1 – Денсвил, 65; 2:1 – Уэсли, 81.

    Виктория (Чехия) – Динамо (Хорватия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ольмо, 41; 1:1 – Перница, 54; 2:1 – Перница, 83.

    Мальме (Швеция) – Челси (Англия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Баркли, 30; 0:2 – Жиру, 58; 1:2 – Кристиансен, 80.

    Селтик (Шотландия) – Валенсия (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Черышев, 42; 0:2 – Собрино, 49.

    Спортинг (Португалия) – Вильярреал (Испания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Альфонсо, 3.

    Удаление: Акуна, 77 – нет.

    Цюрих (Швейцария) – Наполи (Италия) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Инсинье, 12; 0:2 – Кальехон, 21; 0:3 – Зелинский, 77; 1:3 – Кололли, 83.

    Шахтер (Украина) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хинтерггер, 7; 1:1 – Марлос (с пенальти), 10; 1:2 – Костич, 50; 2:2 – Тайсон, 67.

    Удаление: Степаненко, 11 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2019 00:58
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