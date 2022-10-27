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Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли

27 октября 2022, 21:50

Завершились еще семь матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы. Группа A. 5-й тур

Цюрих (Швейцария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пеллегрино, 45+1; 1:1 – Бораниясевич, 67; 2:1 – Маркезано, 90+4.

Лига Европы. Группа B. 5-й тур

Фенербахче (Турция) – Ренн (Франция) – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Гуири, 5; 0:2 – Терье, 16; 0:3 – Гуири, 30; 1:3 – Валенсия, 42; 2:3 – Зайц, 82; 3:3 – Мор, 88.

АЕК (Кипр) – Динамо (Украина) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Альтман, 26; 1:1 – Ванат, 45+1; 2:1 – Лопеш, 53; 3:1 – Альтман, 72; 3:2 – Гармаш, 82; 3:3 – Гармаш, 90+2.

Лига Европы. Группа C. 5-й тур

Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фекир, 56.

Лига Европы. Группа D. 5-й тур

Унион (Германия) – Брага (Португалия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кнохе (с пенальти), 68.

Мальме (Швеция) – Юнион СЖ (Бельгия) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Теума, 10; 0:2 – Амани, 42.

Лига Европы. Группа F. 5-й тур

Лацио (Италия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Исаксен, 8; 1:1 – Милинкович-Савич, 36; 2:1 – Педро, 58.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Цюрих Буде-Глимт Фенербахче Ренн АЕК Динамо К Лудогорец Бетис Унион Брага Юнион СЖ Мальме Лацио Мидтьюлланд
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