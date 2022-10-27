Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли

    Завершились еще семь матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 5-й тур

    Цюрих (Швейцария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пеллегрино, 45+1; 1:1 – Бораниясевич, 67; 2:1 – Маркезано, 90+4.

    Лига Европы. Группа B. 5-й тур

    Фенербахче (Турция) – Ренн (Франция) – 3:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Гуири, 5; 0:2 – Терье, 16; 0:3 – Гуири, 30; 1:3 – Валенсия, 42; 2:3 – Зайц, 82; 3:3 – Мор, 88.

    АЕК (Кипр) – Динамо (Украина) – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Альтман, 26; 1:1 – Ванат, 45+1; 2:1 – Лопеш, 53; 3:1 – Альтман, 72; 3:2 – Гармаш, 82; 3:3 – Гармаш, 90+2.

    Лига Европы. Группа C. 5-й тур

    Лудогорец (Болгария) – Бетис (Испания) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фекир, 56.

    Лига Европы. Группа D. 5-й тур

    Унион (Германия) – Брага (Португалия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кнохе (с пенальти), 68.

    Мальме (Швеция) – Юнион СЖ (Бельгия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Теума, 10; 0:2 – Амани, 42.

    Лига Европы. Группа F. 5-й тур

    Лацио (Италия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Исаксен, 8; 1:1 – Милинкович-Савич, 36; 2:1 – Педро, 58.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новости по теме
    Лига Европы. ПСВ победил «Арсенал» и вышел в плей-офф
    Где смотреть «Манчестер Юнайтед» – «Шериф», во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 27 октября
    Роналду – в основе «МЮ» на матч с «Шерифом» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11