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    Семь команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы после четырех туров

    Накануне завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы. По его итогам определилось семь команд, которые обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

    В 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Арсенал», «Челси» (оба – Англия), «Байер», «Айнтрахт» (оба – Германия), «Лацио» (Италия), «Динамо» 3агреб (Хорватия) и «Цюрих» (Швейцария).

    Всего в плей-офф по итогам группового турнира выходят 12 победителей групп и еще 12 команд, которые займут вторые места. К ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2018 07:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 9 ноября 2018, 14:36

      Надеюсь к ним добавятся Зенит, Краснодар, Спартак, Локомотив и ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 13:49

      Трудно даже представить что Зенит и Краснодар не пройдут в плей-офф ЛЕ. Спартаку предстоит упорная борьба. У ЦСКА (если не выйдет из группы ЛЧ) ,тоже хорошие шансы попадания в плей-офф ЛЕ. Локомотиву в этом смысле труднее всего.

      3
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > zigbert 9 ноября 2018, 19:39

      локо ничего не светит - может и к лучшему...

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 9 ноября 2018, 12:18

      наши на подходе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 ноября 2018, 11:09

      Чем меньше проходных матчей-тем лучше.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 ноября 2018, 08:53

      Видать самые сильные из всех.

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 9 ноября 2018, 08:42

      Прошлый финалист ЛЕ не выходит из группы прикол

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 9 ноября 2018, 08:29

      У всех наших тоже шансы есть, будем посмотреть...

      2
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 9 ноября 2018, 08:17

      будет весело, хочется увидеть сколько еще Спартачи смогут пропустить

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 9 ноября 2018, 07:54

      похоже, что наши клубы тоже выйдут

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 9 ноября 2018, 07:42

      дальше пойдет по солиднее, ждем хороший футбол!

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