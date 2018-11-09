Семь команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы после четырех туров

Накануне завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы. По его итогам определилось семь команд, которые обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Арсенал», «Челси» (оба – Англия), «Байер», «Айнтрахт» (оба – Германия), «Лацио» (Италия), «Динамо» 3агреб (Хорватия) и «Цюрих» (Швейцария).

Всего в плей-офф по итогам группового турнира выходят 12 победителей групп и еще 12 команд, которые займут вторые места. К ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.