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    Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты

    Завершились еще пять матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 4-й тур

    ПСВ (Нидерланды) – Цюрих (Швейцария) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гутьеррес, 9; 2:0 – Верман, 15; 3:0 – Сангаре, 35; 4:0 – Верман, 55; 5:0 – Эль-Гази, 84.

    Лига Европы. Группа C. 4-й тур

    Лудогорец (Болгария) – ХИК (Финляндия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гроппер, 39; 2:0 – Рик, 64.

    Удаление: нет – Райтала, 90+3.

    Лига Европы. Группа D. 4-й тур

    Унион (Германия) – Мальме (Швеция) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кнохе (с пенальти), 89.

    Удаление: нет – Ломотей, 90+1.

    Лига Европы. Группа E. 4-й тур

    Реал Сосьедад (Испания) – Шериф (Молдавия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сорлот, 45+1; 2:0 – Рико, 66; 3:0 – Наварро, 81.

    Удаление: нет – Зохури, 33.

    Лига Европы. Группа F. 4-й тур

    Лацио (Италия) – Штурм (Австрия) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иммобиле (с пенальти), 45; 1:1 – Бевинг, 56; 2:1 – Педро, 71; 2:2 – Бевинг, 83.

    Удаление: Лаццари, 45+2 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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