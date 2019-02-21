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    Лига Европы. «Айнтрахт» разгромил «Шахтер», «Арсенал» выиграл у БАТЭ и другие результаты 

    «Айнтрахт» разгромил «Шахтер» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:1. По сумме двух матчей немецкий клуб прошел в следующую стадию турнира.

    В другом матче «Арсенал» разгромил БАТЭ – 3:0 и также вышел в 1/8 финала.

    Результаты других матчей:

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

    Айнтрахт (Германия) – Шахтер (Украина) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Йович, 23; 2:0 – Халлер (с пенальти), 27; 2:1 – Мораес, 64; 3:1 – Халлер, 80; 4:1 – Ребич, 88.

    Результат первого матча – 2:2

    Арсенал (Англия) – БАТЭ (Белоруссия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Волков (в свои ворота), 4; 2:0 – Мустафи, 39; 3:0 – Сократис, 60.

    Результат первого матча – 0:1

    Валенсия (Испания) – Селтик (Шотландия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гамейро, 70.

    Удаление: нет – Тольян, 37.

    Результат первого матча – 2:0

    Вильярреал (Испания) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 45+1; 1:1 – Форналс, 80.

    Удаление: нет – Жефферсон, 50.

    Результат первого матча – 1:0

    Динамо (Хорватия) – Виктория (Чехия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Оршич, 15; 2:0 – Дилавер, 34; 3:0 – Петкович, 73.

    Удаление: нет – Лимберски, 87.

    Результат первого матча – 1:2

    Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Шлагер, 17; 2:0 – Дака, 29; 3:0 – Дака, 43; 4:0 – Даббур, 90+4.

    Нереализованный пенальти: Даббур, 11 – нет.

    Результат первого матча – 1:2

    Наполи (Италия) – Цюрих (Швейцария) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Верди, 43; 2:0 – Уна, 75.

    Результат первого матча – 3:1

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    21.02.2019 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 07:35

      Айнтрахт, Динамо и Зальцбург - красавцы! Остальное - предсказуемо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      andr2112 21 февраля 2019, 23:40

      А кто всё-таки разгромил Шахтер? Айтрахт из заголовка или всамделишный Айнтрахт?

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 23:10

      но батэ все равно красавчики. по крайней мере это было достойно

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 21 февраля 2019, 23:04

      У "Селтика" какого-то Толяна удалили.

      0
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