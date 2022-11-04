Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты

Завершились еще семь матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа A. 6-й тур
Арсенал (Англия) – Цюрих (Швейцария) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Тирни, 17.
Буде-Глимт (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сампстед (в свои ворота), 36; 0:2 – Бакайоко, 52; 1:2 – Цугель, 90+3.
Лига Европы. Группа B. 6-й тур
Динамо (Украина) – Фенербахче (Турция) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Гюлер, 23; 0:2 – Арао, 45+2.
Ренн (Франция) – АЕК (Кипр) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Аблин, 17; 1:1 – Лопеш, 76.
Лига Европы. Группа C. 6-й тур
Бетис (Испания) – ХИК (Финляндия) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Руйбаль, 20; 2:0 – Руйбаль, 41; 3:0 – Фекир, 90+3.
Лига Европы. Группа D. 6-й тур
Юнион СЖ (Бельгия) – Унион (Германия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Михель, 6.
Брага (Португалия) – Мальме (Швеция) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Орта, 36; 2:0 – Джало, 55; 2:1 – Сейдиу, 77.
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